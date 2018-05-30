El empresario Carlos Mattos, quien cumple con su condena en la penitenciaría El Bosque de Barranquilla, requirió un traslado a una segunda clínica de la capital del Atlántico, luego de que el pasado 5 de enero hubiese sido ingresado de urgencias a la Clínica del Caribe. Sin embargo, Blu Radio conoció que el pasado sábado 14 de enero fue dado de alta por el equipo médico que atendía sus problemas coronarios, el cual estaba siendo liderado por el reconocido cardiólogo Wilmer Barrios. Por esto, en horas de la tarde retornó a su sitio de reclusión en el suroccidente de Barranquilla, donde paga su condena en un pabellón R, que es de atención especial. Al parecer, una vez estaba en su celda, se conoció que el empresario manifestó sentir de nuevo molestias en el pecho, por lo que volvieron a salir de urgencias con él, no hacia la Clínica del Caribe, sino hacia la Clínica La Asunción, donde continúa hospitalizado sin que se conozca más detalles de su condición hasta la fecha.Condena contra Carlos MattosEl empresario Carlos Mattos fue procesado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y daño informático agravado, en el caso conocido como Hyundai.Le puede interesar este contenido: