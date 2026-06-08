Plan Retorno: disminución en siniestralidad y medidas especiales para el ingreso a Bogotá

Este lunes de Corpus Christi, el país vive una jornada de intenso tráfico debido al regreso de miles de viajeros a sus ciudades de origen.

En entrevista para Blu Radio, el Coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, entregó un balance preliminar sobre el comportamiento de los colombianos en las vías y las medidas adoptadas para garantizar un retorno seguro.

Cifras de movilidad y seguridad vial

Según el reporte oficial, se ha registrado un incremento del 2% en la movilidad en comparación con años anteriores. El coronel Parra destacó que, hasta el momento, “se han movilizado 3.2 millones de vehículos a lo largo y ancho del país”.

A pesar del alto flujo, el balance en materia de seguridad es alentador, ya que se registra una “disminución en materia de siniestros viales de personas fallecidas y lesionadas”.



En cuanto al control de conductores bajo los efectos del alcohol, las autoridades han intensificado las pruebas preventivas. El director informó que, mientras el año pasado se detectaron 39 casos positivos de 4.916 pruebas, en este 2026 se han realizado 2.616 pruebas con 18 resultados positivos.

Frente a esto, el oficial fue enfático: “No debería presentarse ninguna. Es el llamado que constante y permanentemente le hacemos a los actores viales”.

Medidas para el ingreso a Bogotá: reversibles y pico y placa

Para facilitar el flujo vehicular hacia la capital, se han dispuesto corredores reversibles. En la vía Girardot-Bogotá, la medida inició entre las 10:00 y 11:00 de la mañana desde el kilómetro 113 (Toritos-Mosquera) hasta el kilómetro 32 (Apulo), prolongándose hasta la medianoche.

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Por su parte, en la Vía al Llano, el reversible inicia a las 3:00 de la tarde en el sector de El Uval, aunque se realizó un “cierre temporal para prever y organizar toda la vía a la 1 de la tarde”.

Pico y Placa Regional en las entradas de Bogotá:

Vehículos con placa par: Ingreso de 12:00 m. a 4:00 p. m.

Vehículos con placa impar: Ingreso de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

Libre circulación: Antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p. m.

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El coronel Parra recomendó a los ciudadanos: “Lo importante es programar y planear muy bien su recorrido y su regreso a Bogotá”.

Afectaciones por el clima y cierres totales

La temporada de lluvias ha generado complicaciones en 11 departamentos, incluyendo Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Santander. El director de Tránsito señaló que existen cierres totales en puntos específicos como la vía Belén-Sácama (Boyacá), la vía Bogotá-Choachí (kilómetro 25+20) y la vía La Pintada-Medellín (Antioquia), entre otros.

No obstante, aclaró que estos cierres no deberían tomar por sorpresa a los viajeros: “Previamente se ha puesto en conocimiento a cada uno de los actores viales la información acerca de estos cierres totales. Si las personas prevén bien sus recorridos, estos cierres no van a ser un inconveniente”.

Finalmente, el coronel recordó que más de 5.000 hombres y mujeres de la Policía están desplegados a nivel nacional, con 500 efectivos adicionales específicamente en Bogotá para recibir a los viajeros y prestar un servicio adecuado.