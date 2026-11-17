Un preocupante balance de accidentalidad vial dejó el puente festivo en Santander. Cuatro personas perdieron la vida en diferentes siniestros de tránsito, mientras que otras resultaron lesionadas en hechos registrados en varios municipios del departamento.

Uno de los accidentes más recientes ocurrió en el barrio El Romeral, sobre la vía que comunica a Rionegro con Bucaramanga, donde una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas luego de que dos motocicletas chocaran contra una tractomula, según el reporte de las autoridades. Los lesionados fueron trasladados al Hospital San Antonio de Rionegro.

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Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en el barrio El Romeral, sobre la vía que comunica a Rionegro con Bucaramanga. Según las autoridades, dos motocicletas chocaron contra una tractomula #MañanasBlu pic.twitter.com/r6vxfeEwjw — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 17, 2026

A este hecho se suma la muerte de Juan Manuel Barajas, de 52 años, reconocido comerciante de Centroabastos, quien falleció durante el fin de semana en un accidente de tránsito cuando se movilizaba en su motocicleta por Floridablanca, frente a una estación de Metrolínea que se encuentra fuera de servicio.



Así ocurrió el trágico accidente de tránsito donde falleció un motociclista identificado como José Barajas, residente del barrio San Antonio de Piedecuesta.El hecho ocurrió en una estación de Metrolínea, en Cañaveral.#VocesySonidos pic.twitter.com/L8uFDO2CnI — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 15, 2026

Otro de los casos se registró en el barrio Provenza de Bucaramanga, donde murió Mario Alberto Guerra, de 42 años, en un accidente de tránsito.

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Asimismo, Carmen Julio Leal, de 83 años, falleció luego de ser atropellado por una motocicleta en la vía que comunica a Bucaramanga con Girón. Por otra parte, en Barrancabermeja, cinco personas resultaron heridas en diferentes siniestros viales durante el puente festivo.

Dos personas muertas y otras 10 heridas dejan varios accidentes de tránsito registrados en Bucaramanga, Girón, Barrancabermeja, Floridablanca y Piedecuesta. Según las autoridades, en los siniestros estuvieron involucradas motocicletas. Se investigan los hechos #MañanasBlu pic.twitter.com/BH8Vob5ze2 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 17, 2026

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Los accidentes vuelven a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad vial en Santander, especialmente por los hechos que involucran motocicletas. Las autoridades reiteran el llamado a respetar las normas de tránsito, conducir con precaución y proteger la vida de todos los actores viales.