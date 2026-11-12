Falla eléctrica en aeropuerto José María Córdova de Rionegro generó filas y demoras en 4 vuelos

El concesionario Airplain, encargado de la operación de la terminal internacional en el oriente de Antioquia, que opera hacia Medellín, aseguró que durante las labores de mantenimiento que están programadas en horario nocturno, se presentó una novedad técnica en la subestación principal de energía, en uno de los sistemas de protección eléctrica del aeropuerto.

Por esa situación se tienen filas especialmente en el ingreso al área de vuelos internacionales, donde se tiene actualmente 4 vuelos demorados por esta situación como un vuelo a Miami.

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¿Qué pasó en el aeropuerto José María Córdova este juieves?

Según el consorcio, la situación generó afectaciones en algunos circuitos eléctricos de la terminal de pasajeros, principalmente en sistemas de iluminación. Como consecuencia, el servicio de control migratorio tuvo una suspensión temporal debido a la baja visibilidad en la zona, entre las 00:30 y las 5:55 a. m.

Desde el momento en que se presentó la novedad, los equipos técnicos del aeropuerto trabajan de manera ininterrumpida en la implementación de soluciones provisionales que permitan restablecer gradualmente los circuitos afectados y recuperar las condiciones normales de operación en las áreas impactadas.



Las unidades de respaldo del aeropuerto continúan operando y se mantienen en funcionamiento: las plantas de energía, las comunicaciones y los módulos de atención a los pasajeros. El aeropuerto mantiene coordinación permanente con las autoridades y las diferentes entidades que desarrollan sus actividades en la terminal, con el propósito de mitigar los impactos para los usuarios y avanzar en la normalización de las condiciones de servicio.

Desde la concesión recomiendan a los pasajeros mantener comunicación directa con sus aerolíneas para verificar el estado de los vuelos y estar atentos a los canales oficiales de comunicación.