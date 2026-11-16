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Ataque con drones en San Martín de Loba, Norte de Santander: van 70 en El Catatumbo este año

Las comunidades de esta zona del país vivieron momentos de angustia tras ver cómo varios de estos dispositivos sobrevolaban el sector.

Ataque con drones en San Martín de Loba.
Screenshot
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de nov, 2026

El corregimiento San Martín de Loba, Sardinata, Norte de Santander, fue víctima de un ataque con explosivos lanzados desde drones este lunes festivo.

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Las comunidades de esta zona del país vivieron momentos de angustia tras ver cómo varios de estos dispositivos sobrevolaban el sector.

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Ante esto, autoridades adelantan un barrido para establecer si hay personas lesionadas o daños materiales.

Estos hechos se suman al ataque registrado el pasado domingo en el corregimiento de Pacelli, en Tibú, donde una mujer resultó herida tras la explosión de un artefacto sobre un establecimiento comercial.

Hay que decir que en lo que va de 2026, 70 ataques con drones en el Catatumbo.

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