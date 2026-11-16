Cayó en Floridablanca abusador de niña de seis años; estaba libre, pese a condena

Un hombre condenado a 16 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de seis años fue capturado en Floridablanca, Santander. Se trata de Robinson Méndez Delgado, conocido como alias ‘El Piscinero’, quien permanecía en libertad, pese a la sentencia en su contra y fue ubicado por las autoridades para hacer efectiva la pena.

La detención se produjo durante un operativo conjunto entre el grupo de capturas del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la unidad de delitos sexuales de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

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Los hechos por los que fue condenado ocurrieron en el barrio Los Colorados, al norte de Bucaramanga en el año 2018. De acuerdo con la información de la investigación, el hombre habría aprovechado su cercanía con la menor para cometer actos de carácter sexual y mostrarle videos de contenido íntimo.

El caso llegó a conocimiento de las autoridades luego de que la madre de la niña presentara la denuncia ante el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS). A partir de ese reporte se adelantaron las actuaciones judiciales que permitieron establecer la responsabilidad del señalado y obtener la condena de 16 años de prisión.



Después de los hechos, Méndez Delgado habría cambiado de lugar de residencia y fue localizado en Floridablanca, donde se hizo efectiva la captura, se había trasladado a vivir frente a un colegio de niños.

Tras el procedimiento, quedó a disposición de las autoridades para cumplir la pena impuesta y ser trasladado a un establecimiento carcelario.

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