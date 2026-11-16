En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente en La Línea
IVA
Alias 'Primo Gay'
Papa León XIV
Caracol Televisión

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Procuraduría pone la lupa sobre obra del hospital de San Andrés, Santander, suspendida desde abril

Procuraduría pone la lupa sobre obra del hospital de San Andrés, Santander, suspendida desde abril

El proyecto supera los $15.445 millones y permanece paralizado desde el 30 de abril. La veeduría ciudadana ha denunciado posibles irregularidades, retrasos y cambios que podrían reducir el alcance de la infraestructura.

Hospital de San Andrés - Santander.
Hospital de San Andrés - Santander.
Foto: San Andrés Te Informa.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de nov, 2026
Editado por: Alix Salamanca

La construcción del nuevo Hospital San José de San Andrés, Santander, vuelve a quedar bajo la lupa de los organismos de control.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento preventivo al proyecto, luego de recibir alertas sobre posibles modificaciones en las cantidades de obra, los precios y otros componentes técnicos frente a las condiciones inicialmente aprobadas.

Últimas noticias

Aparatoso accidente en Barichara, Santander: Chiva se quedó sin frenos
Santanderes

Chiva se quedó sin frenos en Barichara, Santander, por poco ocasiona una tragedia

Hombre condenado a 16 años por abuso de una niña: cayó en Floridablanca.jpg
Santanderes

Cayó en Floridablanca abusador de niña de seis años; estaba libre, pese a condena

Publicidad

La obra, financiada con recursos del Ministerio de Salud y adjudicada por más de $15.445 millones, permanece suspendida desde el 30 de abril de 2026.

La situación también fue advertida por la gerencia del hospital, que reportó dificultades para reanudar los trabajos y pidió revisar los cambios planteados al proyecto original.

Esta nueva actuación se suma a las denuncias que ha presentado la Veeduría Integral Pública Sanandreseña.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

En anteriores reportes conocidos por BLU Radio, la organización señaló que la construcción tenía un avance físico del 52,93 %, mientras la ejecución financiera del contrato de obra estaba en 45,43 %.

Publicidad

También cuestionó que el contrato de interventoría registrara una ejecución del 64,82%, superior al avance de la construcción.

Otro de los puntos señalados por la veeduría es la posibilidad de que se reduzca el alcance del proyecto.

Publicidad

Según sus denuncias, una modificación contractual planteada para reanudar los trabajos podría dejar el hospital en apenas el 55 % del área inicialmente aprobada.

Estos cuestionamientos también fueron llevados ante el Tribunal Administrativo de Santander.

Con el seguimiento preventivo, la Procuraduría solicitó al hospital y al Ministerio de Salud información sobre las modificaciones realizadas, los soportes técnicos, el estado de los contratos de obra e interventoría y los recursos ejecutados y pendientes.

Publicidad

También pidió un cronograma actualizado y las fechas previstas para terminar la construcción.

El organismo de control busca establecer qué falta para reactivar y culminar el proyecto, así como las medidas adoptadas para garantizar la atención de los usuarios mientras continúan las dificultades con la nueva infraestructura.

Publicidad

Por ahora, el seguimiento preventivo no constituye una decisión sobre la existencia de irregularidades; las entidades requeridas deberán entregar la información solicitada.

Relacionados

Noticias de hoy

Santander

Gobernación de Santander

Procuraduría General de la Nación

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad