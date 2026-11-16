“Enfermeras miraban el celular”: hombre en Barrancabermeja tras parto de su esposa en plena calle

Una denuncia por presunta negligencia médica genera cuestionamientos sobre la atención obstétrica en Barrancabermeja, Santander.

José Luis Sierra decidió contar lo que vivió junto a su esposa durante la madrugada del 15 de noviembre, cuando, según su relato, acudieron al Hospital Regional del Magdalena Medio porque la mujer estaba a punto de dar a luz y terminaron recibiendo a su bebé en plena calle, a las puertas de la institución.

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En diálogo con Blu Radio, Sierra aseguró que llegaron al centro asistencial aproximadamente a las 12:45 de la madrugada.

Su esposa fue trasladada al tercer piso, al área de partos, donde una enfermera le indicó que se ubicara en una camilla mientras esperaba la valoración médica.



Sin embargo, según su testimonio, transcurrieron cerca de 30 minutos sin que recibiera la atención que esperaba, pese a que presentaba fuertes dolores y manifestaba que el nacimiento era inminente.

El esposo también denunció que algunas integrantes del personal de enfermería estaban pendientes de sus teléfonos celulares y de la transmisión de Stream Fighters 5 de Westcol, evento que se desarrollaba esa noche y se extendió hasta las 2:30 de la mañana. Afirmó que estaban hablando de la pelea de La Valdiri; mientras él les exigía atención y su esposa gritaba de dolor.

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Ante lo que considera una falta de atención oportuna, la pareja decidió salir del hospital y buscar asistencia en la Clínica La Magdalena, por lo que ya estaban pidiendo taxi.

La situación se complicó

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La mujer y su esposo llegaron a la salida del centro asistencial y esperaban un vehículo para trasladarse.

Según el relato de Sierra, en ese momento a su esposa se le rompió la fuente y el bebé comenzó a asomarse. Él tuvo que recibir al recién nacido con sus propias manos.

Un acompañante que estaba con ellos habría corrido a buscar ayuda del personal de enfermería y una silla de ruedas. No obstante, el hombre asegura que la asistencia tardó en llegar y que su esposa tuvo que caminar después del parto hasta la entrada de la institución.

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El caso generó cuestionamientos sobre los protocolos de atención de urgencias obstétricas y la capacidad de respuesta del personal asistencial ante una mujer en trabajo de parto avanzado.

Sierra también puso en duda la versión entregada por el gerente interventor del hospital, Andrés Manosalva Camargo, quien aseguró que la paciente se retiró voluntariamente después de manifestar su desacuerdo con los procedimientos indicados, ya que nunca les hicieron ingreso y no firmaron salida.

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El ciudadano pidió que se revisen las cámaras de seguridad de la institución para establecer qué ocurrió durante el tiempo que su esposa permaneció en el área de partos.

Según manifestó, los registros audiovisuales permitirían verificar si el personal asistencial se acercó a valorar a la mujer y qué sucedió antes de que la pareja decidiera retirarse.

Además, expresó preocupación por el estado emocional de su esposa después del nacimiento y por las condiciones de acompañamiento durante su recuperación.

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Otro de los cuestionamientos de Sierra tiene que ver con las restricciones que, según afirma, le impusieron para permanecer junto a su esposa durante la hospitalización.

El hombre aseguró que le indicaron que debía ser una mujer quien la acompañara y que, por esa razón, solamente podía visitarla durante los horarios establecidos por el hospital.

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Este señalamiento cobra relevancia frente a la Ley 2244 de 2022, conocida como Ley de Parto Digno, Respetado y Humanizado, que reconoce el derecho de las mujeres a estar acompañadas, si así lo desean, por al menos una persona de su confianza y elección durante el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto.

La norma no establece que ese acompañante deba ser una mujer.

Por tanto, el señalamiento sobre la restricción al esposo merece ser revisado por las autoridades sanitarias y contrastado con las condiciones y protocolos aplicados por la institución.

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José Luis Sierra solicitó a la Secretaría de Salud de Barrancabermeja revisar los tiempos de respuesta, y la actuación del personal de enfermería para atender emergencias obstétricas.

Por su parte, el gerente interventor del Hospital Regional del Magdalena Medio, Andrés Manosalva Camargo, anunció una auditoría conjunta con la Secretaría de Salud municipal, entrevistas al personal asistencial y la notificación del caso a la Secretaría de Salud de Santander y a la Superintendencia Nacional de Salud.

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La institución sostiene que la paciente decidió retirarse voluntariamente y que el personal médico estaba atendiendo otro nacimiento cuando ella llegó.

Ahora, las versiones del hospital y del esposo deberán ser contrastadas mediante la revisión de las cámaras de seguridad, los registros clínicos y los testimonios de quienes estuvieron presentes.

La investigación deberá establecer si se cumplieron los protocolos de atención y si hubo fallas en la respuesta a la emergencia obstétrica.