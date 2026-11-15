Emiliano, de 6 años, celebró 115 quimioterapias con una caravana policial por Bucaramanga

Las principales vías de Bucaramanga fueron escenario de una celebración muy especial. No se trataba de un desfile ni de un evento institucional, sino del homenaje a Emiliano Traslaviña Luna, un niño de 6 años que completó 115 sesiones de quimioterapia y recibió el acompañamiento de la Policía de Santander en uno de los días más importantes de su corta vida.

La jornada comenzó en su vivienda, ubicada en el barrio San Francisco, hasta donde llegó una patrulla decorada especialmente para él. Allí, junto a sus familiares, Emiliano emprendió una caravana hacia el Centro de Cáncer y Enfermedades Hematológicas Virgilio Galvis Ramírez, de la organización FOSCAL, donde recibió su última quimioterapia.

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Al finalizar el procedimiento, los uniformados lo acompañaron nuevamente y organizaron una calle de honor a las afueras del centro médico, entre aplausos, regalos y muestras de cariño.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Emiliano tocó la campana, símbolo de la culminación de esta etapa de su tratamiento.



Detrás de esta celebración hay un proceso médico que comenzó el 18 de febrero de 2024. Cuando tenía apenas tres años, Emiliano presentó una convulsión que llevó a su familia a buscar atención médica. Los estudios revelaron dos tumores en su cabeza.

Durante una cirugía para retirar uno de ellos, ubicado en el lado derecho del cerebro, el pequeño perdió la movilidad de la mitad de su cuerpo.

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Sin embargo, su recuperación y el acompañamiento de sus seres queridos le permitieron volver a caminar en abril de ese mismo año.

El 27 de mayo de 2024 comenzó la quimioterapia para tratar el segundo tumor, localizado en la zona del ojo izquierdo. Inicialmente recibió 45 sesiones y posteriormente tuvo que afrontar otras 70 aplicaciones, hasta completar un total de 115.

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El tratamiento también implicó momentos difíciles: pérdida de peso, afectaciones auditivas y fuertes dolores que incluso interrumpieron temporalmente su asistencia al colegio.

En medio de este camino, el acompañamiento familiar ha sido fundamental, su abuela materna, la comisario Claudia Patricia Barón Bautista, quien dedicó 31 años de servicio a la Policía Nacional, tomó la decisión de retirarse de la institución en marzo de 2025 para acompañar a su hija, María Camila Luna Barón, en el cuidado de Emiliano y en sus desplazamientos a las sesiones médicas.

La historia también tuvo un significado especial para la institución policial. El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, destacó la valentía del pequeño y reconoció la entrega de su abuela durante este proceso.