Hospital de Barrancabermeja revela detalles de mujer que dio a luz en la puerta

Una escena que ha generado indignación en Barrancabermeja terminó con un bebé naciendo en plena vía pública, a las puertas del Hospital Regional del Magdalena Medio.

La mujer había acudido al centro asistencial en busca de atención por sus dolores de parto, pero minutos después el nacimiento se produjo en la entrada de la institución, donde tuvo que sostener a su recién nacido para evitar que cayera al suelo.

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Tras la polémica y los cuestionamientos que despertó el caso, el gerente interventor del hospital, Andrés Manosalva Camargo, entregó la versión de la institución y explicó qué encontraron luego de revisar los registros de admisiones, las cámaras de seguridad y la información disponible en el sistema hospitalario.

Según Manosalva Camargo, la paciente ingresó al servicio de urgencias a las 12:57 de la madrugada de este domingo 15 de noviembre. El directivo indicó que, en ese momento, el médico de turno se encontraba culminando la atención de otro nacimiento.



Agregó que el personal de enfermería inició el proceso de ingreso y le indicó a la mujer que debía someterse a la toma de signos vitales y a un monitoreo fetal, procedimiento que permite evaluar el bienestar del bebé.

Sin embargo, de acuerdo con la versión institucional, aproximadamente 20 minutos después la paciente manifestó su desacuerdo con los procedimientos indicados y decidió retirarse voluntariamente junto con su acompañante.

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Minutos después, cuando se encontraban en la entrada del hospital, se presentó un parto precipitado. El gerente aseguró que el personal asistencial intervino y que tanto la madre como el recién nacido fueron ingresados nuevamente para completar la atención médica.

Frente a los cuestionamientos, el gerente interventor anunció que el hospital continuará revisando los procedimientos relacionados con este caso.

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Entre las medidas previstas están las entrevistas al personal que participó en la atención y la escucha de la versión de la madre y su acompañante.

Además, informó que se comunicó con la secretaria de Salud de Barrancabermeja para solicitar acompañamiento y realizar una auditoría conjunta. El caso también será notificado a la Secretaría de Salud de Santander y a la Superintendencia Nacional de Salud.

El directivo defendió el fortalecimiento de la ruta materno-perinatal y destacó el programa institucional 'Maternidad Bendecida', mediante el cual, según explicó, se realiza seguimiento a las gestantes.

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Aunque el hospital sostiene que la paciente se retiró voluntariamente, en redes sociales habitantes del municipio afirman que en este centro asistencial se presentan situaciones similares, debido a la falta de atención y las demoras para ser atendidos. Por ahora, la mujer, de 23 años, y el niño se recuperan en el centro asistencial.