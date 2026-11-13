Tres hechos de violencia en Bucaramanga y Girón dejan dos muertos y un herido

La violencia urbana sigue encendiendo las alarmas en Bucaramanga y el área metropolitana. Recientemente se registraron dos ataques sicariales en la capital santandereana y Girón, que dejaron dos personas muertas y otra herida.

A estos hechos se suma la muerte de un joven de 25 años que permaneció dos meses bajo atención médica tras resultar baleado en otro ataque.

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Uno de los casos más recientes ocurrió en el sector de La Puerta del Sol, en Bucaramanga, donde un hombre fue asesinado a tiros dentro de un restaurante. Según las primeras versiones, un sicario ingresó al establecimiento, disparó contra la víctima y escapó en una motocicleta que lo esperaba en las afueras del lugar.

Sigue la violencia en Bucaramanga. Un hombre fue asesinado a tiros por un sicario dentro de un restaurante del sector de la Puerta del Sol. El atacante ingresó al establecimiento, disparó contra la víctima y huyó en una motocicleta que lo esperaba afuera #MañanasBlu pic.twitter.com/CbiudfrrBY — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 13, 2026

Otro ataque armado se registró en el barrio El Carmen de Girón. Allí, un hombre murió y otro resultó herido luego de que sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaran al sector y dispararan contra las víctimas.

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La Policía adelanta las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

Un hombre muerto y otro herido deja un ataque a bala en el barrio El Carmen de Girón. Según las autoridades, hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron al sector y dispararon contra las víctimas. La Policía adelanta las investigaciones del caso #MañanasBlu pic.twitter.com/xfPDD61jnN — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 13, 2026

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A este panorama de violencia se suma la muerte de Brayan Cerveleón, de 25 años, quien falleció en una clínica de Bucaramanga, dos meses después de resultar herido en un ataque sicarial. El joven fue baleado cuando llegaba a una empresa avícola ubicada en el sur de la ciudad.

También, las autoridades reportaron un ataque sicarial en Puerto Wilches, donde un hombre murió.

Un ataque sicarial en un taller de motocicletas en Puerto Wilches dejó una persona muerta y otra herida. Además, las autoridades confirmaron que en una clínica de Bucaramanga falleció un joven que había sido atacado a tiros durante el fin de semana en Barrancabermeja #MañanasBlu pic.twitter.com/d9IkJfmEbI — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 12, 2026

Las autoridades avanzan en las investigaciones de estos hechos para establecer los móviles de los ataques, identificar a los responsables y determinar si existe alguna relación entre los casos.

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La reiteración de ataques con armas de fuego y el uso de motocicletas para facilitar la huida de los agresores vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia urbana y la seguridad en Bucaramanga y los municipios del área metropolitana.

