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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Tres hechos de violencia en Bucaramanga y Girón dejan dos muertos y un herido

Tres hechos de violencia en Bucaramanga y Girón dejan dos muertos y un herido

Las autoridades avanzan en las investigaciones de estos hechos para establecer los móviles de los ataques e identificar a los responsables.

Policía investiga crimen en Girón.
Policía investiga crimen en Girón.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

La violencia urbana sigue encendiendo las alarmas en Bucaramanga y el área metropolitana. Recientemente se registraron dos ataques sicariales en la capital santandereana y Girón, que dejaron dos personas muertas y otra herida.

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A estos hechos se suma la muerte de un joven de 25 años que permaneció dos meses bajo atención médica tras resultar baleado en otro ataque.

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Uno de los casos más recientes ocurrió en el sector de La Puerta del Sol, en Bucaramanga, donde un hombre fue asesinado a tiros dentro de un restaurante. Según las primeras versiones, un sicario ingresó al establecimiento, disparó contra la víctima y escapó en una motocicleta que lo esperaba en las afueras del lugar.

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Otro ataque armado se registró en el barrio El Carmen de Girón. Allí, un hombre murió y otro resultó herido luego de que sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaran al sector y dispararan contra las víctimas.

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La Policía adelanta las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

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A este panorama de violencia se suma la muerte de Brayan Cerveleón, de 25 años, quien falleció en una clínica de Bucaramanga, dos meses después de resultar herido en un ataque sicarial. El joven fue baleado cuando llegaba a una empresa avícola ubicada en el sur de la ciudad.

También, las autoridades reportaron un ataque sicarial en Puerto Wilches, donde un hombre murió.

Las autoridades avanzan en las investigaciones de estos hechos para establecer los móviles de los ataques, identificar a los responsables y determinar si existe alguna relación entre los casos.

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La reiteración de ataques con armas de fuego y el uso de motocicletas para facilitar la huida de los agresores vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia urbana y la seguridad en Bucaramanga y los municipios del área metropolitana.

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