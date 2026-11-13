Ejército y Policía realizan patrullajes de seguridad en barrios de Barrancabermeja

Tropas del Ejército Nacional y unidades de la Policía realizaron operativos de vigilancia y control en diferentes sectores de Barrancabermeja, Santander, con el propósito de prevenir hechos delictivos y reforzar la seguridad en el distrito.

Las actividades fueron desarrolladas por soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 6, adscrito a la Quinta Brigada de la Segunda División, en coordinación con uniformados del Departamento de Policía Magdalena Medio.

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Durante la jornada, las autoridades recorrieron varios barrios de la comuna siete y otros sectores de la ciudad. También realizaron presencia institucional en los alrededores del estadio municipal, donde se encontraban ciudadanos participando en actividades deportivas y recreativas.

Según el Ejército, estos patrullajes hacen parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus y buscan fortalecer el control territorial, prevenir situaciones que afecten la convivencia y contrarrestar posibles amenazas contra la seguridad de los habitantes de Barrancabermeja.



Las autoridades indicaron que este tipo de intervenciones se mantendrán mediante el trabajo coordinado entre las diferentes instituciones de la Fuerza Pública.