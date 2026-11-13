Inhabilitan por 12 años a exdirector del Banco Inmobiliario de Floridablanca por acoso

La sanción disciplinaria contra el exfuncionario está relacionada con presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones al frente de esta entidad del municipio de Floridablanca, Santander.

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos a Julio César González García, exdirector del Banco Inmobiliario de Floridablanca (BIF), tras comprobar que acosó de manera reiterada a una funcionaria de esa entidad.

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De acuerdo con el fallo disciplinario de primera instancia, los hechos ocurrieron cuando González García se desempeñaba inicialmente como secretario general y administrativo y, posteriormente, como director general del Banco Inmobiliario.

La investigación estableció que el exfuncionario habría utilizado su posición de autoridad y superioridad jerárquica para acosar a una colaboradora mediante expresiones e insinuaciones de contenido sexual no consentidas.



Además, el Ministerio Público corroboró que utilizó palabras deshonrosas y vulgares para referirse a la trabajadora, conductas que fueron consideradas una vulneración de los deberes de respeto y rectitud que deben orientar el ejercicio de la función pública.

La Procuraduría calificó la falta como gravísima, cometida a título de dolo, al considerar que se vulneró el principio de moralidad administrativa.

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La decisión corresponde a un fallo de primera instancia y establece la destitución y una inhabilidad general por 12 años para ejercer funciones públicas.