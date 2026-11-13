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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Inhabilitan por 12 años a exdirector del Banco Inmobiliario de Floridablanca por acoso

Inhabilitan por 12 años a exdirector del Banco Inmobiliario de Floridablanca por acoso

La investigación estableció que el exfuncionario habría utilizado su posición de autoridad y superioridad jerárquica para acosar a una colaboradora.

Banco Inmobiliario de Floridablanca
Imagen de la entidad. Banco Inmobiliario de Floridablanca
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

La sanción disciplinaria contra el exfuncionario está relacionada con presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones al frente de esta entidad del municipio de Floridablanca, Santander.

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La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos a Julio César González García, exdirector del Banco Inmobiliario de Floridablanca (BIF), tras comprobar que acosó de manera reiterada a una funcionaria de esa entidad.

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De acuerdo con el fallo disciplinario de primera instancia, los hechos ocurrieron cuando González García se desempeñaba inicialmente como secretario general y administrativo y, posteriormente, como director general del Banco Inmobiliario.

La investigación estableció que el exfuncionario habría utilizado su posición de autoridad y superioridad jerárquica para acosar a una colaboradora mediante expresiones e insinuaciones de contenido sexual no consentidas.

Además, el Ministerio Público corroboró que utilizó palabras deshonrosas y vulgares para referirse a la trabajadora, conductas que fueron consideradas una vulneración de los deberes de respeto y rectitud que deben orientar el ejercicio de la función pública.

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La Procuraduría calificó la falta como gravísima, cometida a título de dolo, al considerar que se vulneró el principio de moralidad administrativa.

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La decisión corresponde a un fallo de primera instancia y establece la destitución y una inhabilidad general por 12 años para ejercer funciones públicas.

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