En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
‘Las mujeres de Petro’
Selección Colombia
Viaje del papa
Ueno Bank

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Murió motociclista tras creciente de una quebrada en el municipio de Girón, Santander

Murió motociclista tras creciente de una quebrada en el municipio de Girón, Santander

La víctima fue identificada como Carlos Arturo Gómez Pico, conocido como 'Pico' en el corregimiento de Acapulco. Su cuerpo fue localizado en la vereda Barbosa después de un amplio operativo de búsqueda.

Encuentran cuerpo de hombre de 40 años arrastrado por una quebrada en medio de tormentas eléctricas .JPG
Imagen de las autoridades. Encuentran cuerpo de hombre de 40 años arrastrado por una quebrada en medio de tormentas eléctricas
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 8 de nov, 2026

La esperanza de encontrarlo con vida terminó en tragedia. Carlos Arturo Gómez Pico, de 40 años, murió luego de ser arrastrado por las aguas de la quebrada La Ruitoca, en Girón, durante la madrugada del sábado.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Según las primeras versiones, el hombre se movilizaba en su motocicleta e intentaba atravesar un puente sobre la quebrada cuando fue sorprendido por una creciente súbita. Las fuertes lluvias habrían provocado un aumento considerable del caudal, haciendo que la corriente lo arrastrara.

Últimas noticias

FOTO NUEVA HOSPITAL HUS.jpg
Santanderes

Remiten a Santander a soldados heridos en ataque a base militar de Santa Rosa del Sur

Alerta por lluvias en Santander
Santanderes

Alerta en Santander: 60 municipios bajo riesgo de deslizamientos por las fuertes lluvias

Publicidad

La emergencia puso en marcha un operativo de búsqueda en el que participaron organismos de socorro, unidades de la Policía, Bomberos, Defensa Civil y residentes de la zona, quienes recorrieron diferentes puntos del afluente con la esperanza de ubicarlo.

El sargento Carlos Portilla, del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, señaló: "Después de varias horas de labores, el cuerpo fue encontrado en la vereda Barbosa, cerca de la finca Los Mantilla, en jurisdicción de Girón".

La recuperación no fue sencilla. La fuerza del agua y las condiciones del terreno obligaron a los bomberos de Floridablanca a extender sus trabajos hasta altas horas de la noche.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La motocicleta en la que se desplazaba también fue localizada a pocos metros del punto donde habría ocurrido el accidente.

Publicidad

Más allá de la emergencia, la noticia golpeó especialmente a los habitantes del corregimiento de Acapulco, donde Carlos Arturo era conocido cariñosamente como 'Pico' y era apreciado por sus vecinos.

Su muerte deja un profundo dolor entre familiares, amigos y miembros de una comunidad que hoy lamenta su partida.

Relacionados

Noticias de hoy

Blu Radio

Girón

Emergencias por lluvias

Publicidad

Publicidad

Publicidad