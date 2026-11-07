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Alerta en Santander: 60 municipios bajo riesgo de deslizamientos por las fuertes lluvias

Las precipitaciones mantienen en alerta al departamento. Hay inundaciones, caída de rocas y dificultades de movilidad en Bucaramanga, Floridablanca y Girón, además de afectaciones en corredores viales de Santander.

Alerta por lluvias en Santander
Imagen de Gestión del Riesgo. Alerta por lluvias en Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 7 de nov, 2026

Las lluvias siguen encendiendo las alarmas en Santander. Un total de 60 municipios se encuentran bajo alerta por riesgo de deslizamientos, mientras las precipitaciones comienzan a generar afectaciones en vías, inundaciones y caída de material rocoso en diferentes sectores del departamento.

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El panorama es preocupante, especialmente en zonas de montaña y corredores viales donde las condiciones del terreno aumentan el riesgo para conductores y comunidades.

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De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las lluvias continuarán durante el fin de semana, con precipitaciones en amplios sectores del Magdalena Medio, particularmente en Puerto Wilches, Sabana de Torres, Barrancabermeja, Puerto Parra, Cimitarra y Bajo Rionegro.

Las precipitaciones también han provocado emergencias en el área metropolitana de Bucaramanga.

En Floridablanca se registraron dificultades de movilidad por el colapso del sistema de alcantarillado en el sector de Cañaveral, sobre la autopista Bucaramanga–Floridablanca.

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En Bucaramanga se presentaron inundaciones por el colapso del alcantarillado en la vía entre El Palenque y Café Madrid, en el corredor que conduce hacia Centroabastos.

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En la vía al aeropuerto hay caída de rocas en el tramo de ascenso. En Girón se reportan deslizamientos en la vía que conduce hacia Zapatoca, a la altura de los barrios Nuevo Girón y Bella Vista, donde una familia terminó encerrada en su vivienda por rocas y lodo.

Pánico vivió una familia en Girón, el lodo y rocas taparon su vivienda.JPG
Imagen de las autoridades. Pánico vivió una familia en Girón, el lodo y rocas taparon su vivienda.

Las dificultades también se extienden a otros corredores viales del departamento.

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En el sector de Pangua, donde contratistas del Instituto Nacional de Vías (Invías) adelantan trabajos, las lluvias han ocasionado encharcamientos que dificultan el tránsito.

Otra situación de riesgo se presenta en la vía nacional Cúcuta–Bogotá, entre Capitanejo y Málaga, donde se reportó caída de rocas sobre la carretera.

Los desprendimientos de material representan un peligro para los conductores, especialmente durante las lluvias y en sectores donde pueden producirse nuevos movimientos de tierra.

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El panorama meteorológico también mantiene la atención sobre el Magdalena Medio, donde se reportan lluvias en Puerto Wilches, Sabana de Torres, Barrancabermeja, Puerto Parra, Cimitarra y Bajo Rionegro.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención durante esta temporada de lluvias.

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