Rocas de gran tamaño atraparon a una familia dentro de su vivienda en Girón, Santander

Las lluvias no dan tregua en Santander y comienzan a dejar graves consecuencias en diferentes municipios del departamento. La creciente del río Guaca, las inundaciones en Girón, los movimientos en masa y los desprendimientos de rocas mantienen en alerta a las comunidades y organismos de socorro.

Alerta en Santander por fuertes lluvias y tormenta eléctrica. Organismos de socorro atienden en Girón una vivienda obstaculizada por rocas y en Piedecuesta se registran inundaciones. Autoridades piden estar atentos a precipitaciones en los diferentes municipios. #VocesySonidos pic.twitter.com/5OZBQQhErq — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 7, 2026

Una de las situaciones más preocupantes se registra en la vereda Sisota, zona rural de Guaca, donde el aumento del caudal del río habría arrasado varios puentes y ocasionado afectaciones en fincas. Habitantes del sector reportaron que algunas familias tuvieron que evacuar sus viviendas ante el riesgo generado por la fuerza de la corriente.

Lluvias provocaron emergencias en mas de 10 municipios de Santander. Reportan la caída de rocas y tierra en las vías a Matanza, Tona, Guaca, San Andrés y Concepción. También hay daños en dos viviendas #VocesySonidos pic.twitter.com/H6Ni8FHIKv — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 7, 2026

Publicidad

La emergencia también golpeó al municipio de Girón. En la vereda Sinaí, antes de Nuevo Girón, las precipitaciones comenzaron, según la comunidad, hacia las 11:00 de la noche del viernes y se prolongaron durante la madrugada.

En el barrio Bellavista se presentó un movimiento en masa que afectó viviendas y obligó a la intervención de los organismos de socorro.



Clemente Jaimes, integrante del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, informó que atendieron el llamado de emergencia por cuatro personas, tres adultos y una niña que quedaron atrapadas en su vivienda debido a la acumulación de lodo y rocas de gran tamaño. Los afectados fueron rescatados.

Las lluvias también generan preocupación entre los conductores. En el sector de Bosconia, sobre la salida de Bucaramanga hacia Matanza, se reportó un desprendimiento de rocas sobre la vía, situación que representa un riesgo para quienes transitan por este corredor.

Publicidad

En el área metropolitana también se registraron inundaciones en Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta. Uno de los puntos afectados fue el deprimido de Cañaveral, donde la acumulación de agua generó dificultades para la movilidad.

El panorama es complejo en el Magdalena Medio, donde se reportan lluvias intensas en Puerto Wilches, Sabana de Torres, Barrancabermeja, Puerto Parra, Cimitarra y Bajo Rionegro.

Publicidad

A estas emergencias se suma la situación en la provincia de García Rovira y el corredor vial Barichara–Guane.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barichara emitió una alerta por un deslizamiento de material rocoso sobre uno de los costados de esta carretera, donde también se observa tierra y vegetación desprendida, con riesgo de nuevos movimientos.

Los organismos de socorro recomendaron a conductores, motociclistas, ciclistas y peatones reducir la velocidad, mantener distancia de seguridad, estar atentos a posibles desprendimientos y evitar detenerse cerca de talud .

Publicidad

También hacen un llamado a las comunidades para reportar oportunamente cualquier situación de riesgo y atender las recomendaciones de los organismos de socorro.