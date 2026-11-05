Fuertes lluvias provocan deslizamientos y emergencias en Suaita, Santander

Las fuertes lluvias registradas durante los últimos días en el municipio de Suaita, Santander, han generado diferentes emergencias por caída de rocas, movimientos en masa y afectaciones en varios sectores rurales. Los organismos de socorro y las autoridades municipales adelantan labores de evaluación de daños y atención a las comunidades afectadas.

Entre los puntos con mayores afectaciones se encuentra el corregimiento de San José de Suaita, donde se reportan emergencias en el puente La Vega, Pomarrosal y la quebrada La Tata. También se presentó un deslizamiento en el sector El Ortiz, donde las autoridades adelantan la evacuación preventiva de viviendas para evitar riesgos para sus habitantes.

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Las lluvias también ocasionaron caída de rocas en el sector El Paramito, sobre la vía que comunica a Suaita con Vado Real. Asimismo, se reportaron movimientos en masa en las veredas Gad y Manaced, específicamente en los sectores San Isidro, Sabaneta y Pozo Negro.

En la atención de estas emergencias participan voluntarios de la Defensa Civil Colombiana, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, que trabajan en la identificación de daños, el análisis de necesidades y la verificación de las condiciones de seguridad.



Las autoridades hicieron un llamado a los habitantes para que mantengan la calma, sigan las recomendaciones de los organismos de socorro y eviten acercarse a los puntos afectados, mientras continúan las labores de evaluación y respuesta ante las emergencias.