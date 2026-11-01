Deslizamiento de rocas obligó a modificar el Giro de Rigo: corredores tomaron ruta alterna

Cali estaba a la expectativa de la edición del Giro de Rigo, que esperaba recibir a más de 40.000 visitantes en un recorrido por la capital del Valle del Cauca y otros siete municipios del departamento. La jornada buscaba impulsar el turismo, el comercio y la recuperación económica de la región.

La carrera, que comenzó temprano este domingo 1 de noviembre, también se proyectaba como una forma de contribuir a la reactivación de los municipios afectados por el terremoto.

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Giro de Rigo fue modificado por una emergencia

Aunque el Giro comenzó con la participación de los ciclistas, cerca de las 10:00 a. m. una emergencia obligó a modificar lo previsto para la jornada.



A la altura del corregimiento de Loboguerrero, en Dagua, Valle del Cauca, se produjo una caída de rocas sobre la carretera. La situación llevó a las autoridades a tomar medidas preventivas para proteger a los corredores. Mientras avanzan las labores de remoción, se decidió cambiar el recorrido.

A esta hora, el recorrido del Giro de Rigo se encuentra interrumpido por una emergencia en la vía, a la altura del corregimiento de Loboguerrero, en Dagua, Valle del Cauca, debido a la caída de rocas sobre la carretera. #VocesySonidos pic.twitter.com/XjJTsoScpc — BLU Pacífico (@BLUPacifico) November 1, 2026

La ruta Salsa, de 180 kilómetros, fue modificada y los ciclistas deberán completar la ruta Caña, correspondiente al trayecto corto. Como medida de seguridad, el nuevo recorrido pasará únicamente por los municipios de La Cumbre y Yumbo.

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Las lluvias de la madrugada dejaron inestable el terreno por el que estaba previsto el paso de los pedalistas. Desde cerca de las 8:00 a. m. de este domingo comenzaron a caer rocas, que obstruyeron la vía y pusieron en riesgo la integridad de los participantes.

Mientras se adelanta la remoción de las rocas, los ciclistas recorrerán 68 kilómetros en lugar de los 180 previstos inicialmente. La decisión se tomó como medida preventiva mientras las autoridades adelantan labores para retirar las rocas y habilitar el paso.

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Ahora se espera que la carrera termine cerca del mediodía, con la llegada de los participantes al Centro de Eventos Valle del Pacífico, ubicado en Yumbo.