El colombiano Hugo Montes se subió al podio del Mundial de Levantamiento de Pesas.

El colombiano Hugo Montes, campeón panamericano este año en Repic (México), logró la medalla de bronce en arrancada de la categoría de 75 kilos de los Mundiales de halterofilia que se están disputando en Ningbo (China).

Pese a competir en el grupo B, el cafetero logró, con 155 kilos, ser el tercero mejor de los participantes, tan solo superado por el norcoreano Ryong Hyon Ri (160) y el turco Kaan Kahriman (159).

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En dos tiempos Montes levantó 188 tras lograr antes 183 y falló sobre 193, lo que le dejó en la sexta plaza, mientras que en el total olímpico, con 346, concluyó cuarto tras el asiático (365), el indonesio Rahmat Erwin Abdullah (359) y el tailandés Weeraphon Wichuma (355).

Pesista colombiano Hugo Montes en 2018. Foto: AFP.

Hugo Montes venía de conquistar tres oros en México

El deportista del Meta llegó al Mundial después de una destacada actuación en el Campeonato Panamericano celebrado en Tepic, México, el pasado 5 de octubre, donde consiguió tres medallas de oro y estableció dos récords panamericanos en la categoría de 75 kilogramos.



De acuerdo con el Comité Olímpico Colombiano, Montes levantó 155 kilos en arrancada, 186 en envión y alcanzó un total olímpico de 341 kilogramos. Estos resultados le permitieron quedarse con los tres títulos de su categoría y consolidar su preparación para el certamen mundialista.

El pesista también había registrado 346 kilogramos durante las competencias nacionales realizadas en agosto, con 158 kilos en arrancada y 188 en envión. Aquella actuación le permitió asegurar su lugar en la Selección Colombia para afrontar los compromisos internacionales de la temporada.

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La participación de Montes en China también forma parte de su proceso deportivo hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Según el Instituto de Deporte y Recreación del Meta (Idermeta), el Mundial de Mayores figura entre las competencias que entregarán los primeros puntos en el camino hacia las próximas justas olímpicas.