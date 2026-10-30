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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Niños podrían unirse a Atlético Nacional gracias a iniciativa del club

Niños podrían unirse a Atlético Nacional gracias a iniciativa del club

El objetivo del club es no solo ser un ejemplo en lo deportivo, sino en más campos para miles de niños en todo el país.

Atlético Nacional y sus hinchas de fondo.jpg
Atlético Nacional //
Foto: Atlético Nacional
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

Desde la llegada de Sebastián Arango a la presidencia del equipo, Atlético Nacional se ha encargado de potenciar no solo al club en lo deportivo, sino también en ámbitos administrativos y sociales para que todos los hinchas puedan ser parte sin necesidad de ser futbolistas.

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Ahora, según reveló Luis Arturo Henao, el club estaría ad-portas de dar un paso importante para conectar a cientos de niños para ayudarlos en su formación, no solo deportiva, sino educativa con la construcción de un colegio.

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Esta sería otra apuesta importante del club más allá de lo deportivo, ahora desde una postura institucional para formar talento ético y moral en lo profesional, que, a su vez, irá a acompañado de un trabajo deportivo para aquellos que desean ser futbolistas de la institución en algún punto de sus vidas.

Atlético Nacional.jpg
Atlético Nacional //
Foto: Atlético Nacional

Aunque este anuncio llamó la atención de miles de hinchas, en especial por lo sucedido recientemente con Kevin Parra cuando llamó “fracasadas” a las personas que se dedicaron a estudiar y por eso lo criticaban, pese que pidió disculpas en un video en redes sociales.

No obstante, este tipo de proyecto no son casualidad y no tienen relación directa con el tema, sino que son ideas que se vienen trabajando desde años atrás por parte de las directivas del equipo, pensando en que el club sea el primero en muchos proyectos sociales en Colombia.

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Atlético Nacional también lleva un buen momento en lo deportivo con el trabajo realizado por Lucas González, de cara al cierre de la temporada regular y el inicio de los cuadrangulares finales el equipo vienen una seguidilla de buenos resultados.

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