Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II tras el triunfo de Nacional ante el DIM en el clásico

El Atlético Nacional remontó ante el Deportivo Independiente Medellín (DIM) en el 'Clásico Montañero' y lo venció por 2-1 en la jornada 16 de la Liga BetPlay II, un resultado con el que mantuvo el liderato y se clasificó anticipadamente a los cuadrangulares semifinales.

El verde paisa es primero con 32 puntos, mientras que el DIM se estancó en el séptimo lugar al haber sumado solo cuatro unidades de las últimas 18 disputadas.

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En otros resultados, América tomó aire y venció por 3-1 al Cúcuta Deportivo. Los Diablos Rojos tuvieron un inicio infernal y en 11 minutos ya ganaban 2-0 con anotaciones de Yeison Guzmán y Luis Quiñones. Sin embargo, los visitantes descontaron antes del cierre de la primera mitad, al 42, con un tanto de Dayan Pérez, que cazó un rebote dado por el portero brasileño Jean Fernandes a un remate de Jaime Peralta.

En el cierre del juego, el América selló su victoria con una anotación del atacante Jan Lucumí, a pase de Quiñones que fue la gran figura del juego.



Con esta victoria, los Escarlatas son segundos con 31 puntos, mientras que el Cúcuta cayó al noveno lugar con 21, por lo que tendrá que luchar en las jornadas finales para sumar la mayor cantidad de unidades posibles para meterse en los cuadrangulares.

En otros partidos de la jornada, el Deportivo Cali igualó 1-1 en su visita a Fortaleza; Alianza se impuso 1-0 Internacional de Bogotá; Once Caldas igualó 1-1 con Deportivo Pereira; Junior le ganó 1-0 a Águilas Doradas, Boyacá Chicó derrotó 1-0 a Atlético Bucaramanga.

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La jornada dominical la cerró el Deportivo Pasto con una sorpresiva victoria 0-1 sobre el Deportes Tolima como visitante.

Santa Fe, entre tanto, le ganó 3-2 a Millonarios en un juego que fue adelantado y se disputó el 2 de septiembre.

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La fecha 16 concluirá el lunes con el juego Jaguares-Llaneros. Además del partido entre Santa Fe y Bucaramanga correspondiente a la fecha 14.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II