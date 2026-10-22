Edwin Cardona marcó golazo vs. Deportivo Pasto: así fue el remate desde mitad de cancha

Atlético Nacional escaló hasta la primera posición del todos contra todos de la Liga BetPlat 2026-II tras vencer a Deportivo Pasto (3-0), en un duelo en donde los verdolagas fueron ampliamente superiores a los visitantes con un Edwin Cardona como el protagonista de la noche.

Y es que el ‘10’ verdolaga no solo lideró al equipo como capitán para llegar a la victoria, sino que anotó un gol digno de Puskás desde mitad de cancha (13’) aprovechándose del descuido del portero que estaba muy adelantado de la portería.

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Cardona recibió la pelota en mitad de cancha y solo medio levantó la mirada para calcular el ángulo y la fuerza con la que debía cobrar para anotar otro golazo más en su carrera, de muchos que ha hecho no solo en Atlético Nacional, sino en clubes como Boca Juniors o Monterrey.

Así fue el golazo de Edwin Cardona vs. Pasto

PFFF, QUÉ GOLAZO DE EDWIN CARDONA.



DESDE MITAD DE CANCHA. 🤯🇨🇴 pic.twitter.com/JhK9ZuWdTQ — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 23, 2026

Otra victoria verdolaga

Pese a la derrota contra Cúcuta, los dirigidos por Lucas González se recuperaron rápidamente del golpe para mostrar otra cara, esta vez, frente a su gente en el estadio Atanasio Girardot.

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Esta victoria de 3-0 escaló al equipo hasta la primera posición del todos contra todos de la Liga BetPlay, con la clasificación a cuadrangulares prácticamente en bolsillo y una oportunidad para empezar a darle respiro a algunos jugadores para lo que queda de torneo.

La próxima tarea del cuadro paisa será ante Independiente Medellín el próximo domingo, 25 de octubre, en donde deberá sumar una victoria ante su gente, esperando seguir ampliando diferencias con los demás rivales.

Nacional vs. Pasto // Foto: Atlético Nacional