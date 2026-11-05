Tres meses esperando enfermera: familiar de paciente con cáncer se encadenó en Nueva EPS

La falta de atención en salud llevó a Alex Barajas a encadenarse en las instalaciones de la Nueva EPS, en Bucaramanga, para exigir que se cumpla una orden judicial que, desde hace tres meses, dispuso la asignación de un servicio de enfermería para su pareja, Cristian Andrés Calderón Mendoza, un hombre de 31 años diagnosticado con cáncer de lengua.

Según denunció Barajas, aunque el servicio de enfermería por 12 horas diarias fue aprobado mediante una acción de tutela y cuenta con orden médica, hasta el momento no se ha hecho efectivo.

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El familiar aseguró que ha acudido a diferentes dependencias de la entidad y a los responsables de coordinar los servicios domiciliarios, pero no ha obtenido una solución. De acuerdo con su relato, desde la Nueva EPS le han manifestado que no están en condiciones de enviar al personal de enfermería requerido.

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"Me aprobaron con tutela y orden médica, pero llevo como tres meses y no me mandan la enfermera. Lo que estoy pidiendo es que, por favor, me la envíen", manifestó Alex Barajas durante la protesta.

Sin embargo, la falta de enfermería no sería la única dificultad que enfrenta el paciente. Barajas también denunció inconvenientes con las terapias de fonoaudiología que requiere Cristian Andrés debido a las secuelas de su enfermedad y las dificultades que tiene para comunicarse.

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Según explicó, inicialmente le habían ordenado 20 sesiones, pero posteriormente el número fue reducido a 16 y luego a 12. La familia cuestiona que no se haya mantenido la cantidad de terapias que, según su consideración, necesita el paciente.

A esto se suma una denuncia por presuntos malos tratos durante una sesión de fonoaudiología. Barajas aseguró que solicitó el cambio de la profesional que atendía a su pareja y afirmó que tiene videos de lo ocurrido, los cuales, según indicó, fueron enviados a funcionarios de la Nueva EPS.

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El denunciante sostuvo que, pese a presentar la queja, no recibió una respuesta favorable y le habrían indicado que debía continuar con la profesional asignada o buscar atención en otra entidad.

"Yo puse la queja porque ella agredió físicamente a Cristian. Él es un paciente con cáncer de lengua, no habla bien y hay palabras que no puede pronunciar. Yo tengo unos videos y se los hice llegar a la doctora, pero me respondió que no podían hacer nada", aseguró.

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Ante este panorama, Alex Barajas decidió encadenarse en la sede de la Nueva EPS en Bucaramanga para exigir dos soluciones concretas: que se materialice la asignación de enfermería durante las 12 horas ordenadas y que se revise la atención de fonoaudiología que recibe su pareja.

El caso se suma a las denuncias de usuarios y familiares de pacientes que cuestionan las demoras y dificultades para acceder a servicios médicos a través de la Nueva EPS. En esta ocasión, la familia insiste en que no está solicitando un servicio adicional, sino el cumplimiento de una medida judicial y de las necesidades de atención de un paciente con cáncer.

