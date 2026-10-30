La deuda de las EPS con hospitales y clínicas llegó a $27,8 billones en Colombia

La deuda de las EPS con hospitales y clínicas en Colombia sigue creciendo. Un nuevo informe de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) reveló que, al cierre de junio de 2026, las instituciones de salud que participaron en el estudio tenían cuentas pendientes de pago por cerca de 27,8 billones de pesos.

La cifra representa un aumento del 8,2 % frente a diciembre de 2025, cuando las deudas llegaban a 25,7 billones de pesos. Es decir, en apenas seis meses, las obligaciones con hospitales y clínicas aumentaron en más de 2,1 billones de pesos.

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Pero uno de los datos que más preocupa es que no solamente está creciendo la deuda, sino también los pagos que llevan meses sin hacerse. Según el informe, el 60,5 % de las cuentas pendientes ya están vencidas. Esto significa que, de cada diez pesos que les deben a las instituciones de salud, seis corresponden a obligaciones que no han sido pagadas a tiempo.

Al revisar quiénes deben estos recursos, el informe señala que las EPS del régimen contributivo concentran casi la mitad de toda la deuda, con más de 13,7 billones de pesos. Por su parte, las EPS del régimen subsidiado deben cerca de 7,8 billones. También aparecen obligaciones del Estado, que incluyen recursos pendientes de entidades territoriales y la ADRES, por aproximadamente 1,9 billones de pesos.



Entre las entidades con mayores deudas aparecen Nueva EPS, Coosalud, Sanitas, Savia Salud y Emssanar. Estas cinco acumulan obligaciones por más de 13,8 billones de pesos, de los cuales más de 9,1 billones corresponden a cuentas vencidas.

El caso de Nueva EPS es especialmente relevante: aparece como la principal deudora, con una deuda total superior a los 8,3 billones de pesos y cerca de 5,9 billones en pagos atrasados. Le sigue Coosalud, que registra obligaciones por casi 1,4 billones de pesos, con más de un billón en mora.

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El panorama también genera preocupación por las EPS que actualmente están intervenidas o bajo vigilancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud. Las nueve entidades que hacen parte de este grupo acumulan deudas cercanas a los 13 billones de pesos y concentran más de 9 billones en cuentas vencidas. Además, atienden a más de 23 millones de afiliados, es decir, al 43,9 % de las personas vinculadas al sistema de salud.

Frente a este escenario, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas hizo un llamado al Gobierno nacional para buscar soluciones que permitan pagar las deudas y evitar que los hospitales sigan acumulando obligaciones pendientes. Entre sus propuestas está garantizar que los recursos de la salud lleguen a tiempo, avanzar en acuerdos de pago entre las EPS y las instituciones prestadoras y ejecutar el plan de choque que contempla al menos 10 billones de pesos para atender las dificultades financieras del sector.

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El gremio también pidió revisar la situación de las EPS intervenidas, fortalecer aquellas que puedan continuar operando y establecer mecanismos que protejan a los hospitales y clínicas en caso de que alguna entidad tenga que ser liquidada.

El director general de la ACHC, Juan Carlos Giraldo, reiteró la disposición de las instituciones prestadoras para participar en las mesas de conciliación y buscar acuerdos que se traduzcan en pagos efectivos.

La advertencia del sector hospitalario es que, mientras las deudas sigan creciendo y los pagos continúen retrasándose, las instituciones de salud tendrán mayores dificultades para sostener su operación y garantizar la prestación de los servicios a los pacientes.

