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Blu Radio  / Salud  / Invima lanza alerta por tres productos Oreo que no son originales y se venden en Colombia

Invima lanza alerta por tres productos Oreo que no son originales y se venden en Colombia

La autoridad sanitaria advirtió sobre la comercialización ilegal de tres presentaciones de productos Oreo que no son reconocidas por su importador, Mondelez Colombia. Los empaques presentan diferencias en el diseño, los ingredientes y la información nutricional.

Mujer comiendo galleta Oreo con fondo del Invima
El Invima reveló cuáles son los productos de Oreo que son fraudulentos.
Foto: Invima e IA
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una alerta a los consumidores por la comercialización fraudulenta de tres productos de la marca Oreo en el mercado colombiano.

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Se trata de las presentaciones “Oreo-Trozos de galleta medianos”, “Oreo-Trozos de galleta pequeños” y “Oreo-Pequeña”, que, según informó la entidad, no son reconocidas por Mondelez Colombia SAS, empresa encargada de su importación.

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De acuerdo con el reporte, estos productos presentan diferencias frente a las versiones originales, principalmente en el material, los colores y el diseño de los empaques, así como en la información del etiquetado, la declaración de ingredientes, los sellos octagonales y los datos nutricionales. También se identificaron diferencias en los sistemas de codificación de los lotes.

Invima lanza alerta por tres productos Oreo que no son originales y se venden en Colombia
La galletas fraudulentas de Oreo presentan un etiquetado totalmente diferente al original.
Foto: Invima

Ante esta situación, el Invima advirtió que estos productos no deben comercializarse en Colombia, debido a que incumplen la normatividad sanitaria vigente para alimentos y bebidas.

Por esta razón, solicitó a las secretarías de salud territoriales y demás autoridades adelantar operativos de búsqueda e identificación de estas referencias y adoptar las medidas correspondientes.

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La entidad también hizo un llamado a los ciudadanos para que se abstengan de comprar estos productos y reporten cualquier establecimiento o lugar donde evidencien su distribución o venta.

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Quienes tengan información sobre su comercialización pueden comunicarse con el Invima en Bogotá, al teléfono (601) 2425000, extensión 4500, o escribir al correo alertas_alimentos@invima.gov.co.

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