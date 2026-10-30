Invima lanza alerta por tres productos Oreo que no son originales y se venden en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una alerta a los consumidores por la comercialización fraudulenta de tres productos de la marca Oreo en el mercado colombiano.

Se trata de las presentaciones “Oreo-Trozos de galleta medianos”, “Oreo-Trozos de galleta pequeños” y “Oreo-Pequeña”, que, según informó la entidad, no son reconocidas por Mondelez Colombia SAS, empresa encargada de su importación.

Publicidad

De acuerdo con el reporte, estos productos presentan diferencias frente a las versiones originales, principalmente en el material, los colores y el diseño de los empaques, así como en la información del etiquetado, la declaración de ingredientes, los sellos octagonales y los datos nutricionales. También se identificaron diferencias en los sistemas de codificación de los lotes.

La galletas fraudulentas de Oreo presentan un etiquetado totalmente diferente al original. Foto: Invima

Ante esta situación, el Invima advirtió que estos productos no deben comercializarse en Colombia, debido a que incumplen la normatividad sanitaria vigente para alimentos y bebidas.



Por esta razón, solicitó a las secretarías de salud territoriales y demás autoridades adelantar operativos de búsqueda e identificación de estas referencias y adoptar las medidas correspondientes.

La entidad también hizo un llamado a los ciudadanos para que se abstengan de comprar estos productos y reporten cualquier establecimiento o lugar donde evidencien su distribución o venta.

Publicidad

Quienes tengan información sobre su comercialización pueden comunicarse con el Invima en Bogotá, al teléfono (601) 2425000, extensión 4500, o escribir al correo alertas_alimentos@invima.gov.co.