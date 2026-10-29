Colombia busca reducir los tiempos de diagnóstico y tratamiento del cáncer con nuevo Plan Decenal

Colombia registró más de 114.000 casos nuevos de cáncer durante 2022 y las proyecciones advierten que esta cifra podría aumentar cerca de un 60 % para 2040 y hasta un 92,8 % para 2050, debido principalmente al crecimiento y envejecimiento de la población. Frente a este panorama, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Cancerología presentaron el Plan Decenal para el Control del Cáncer 2026-2035, una política que busca fortalecer la prevención, reducir la mortalidad y garantizar una atención más oportuna para los pacientes.

La estrategia, adoptada mediante la Resolución 1233 de 2026, contempla nueve líneas estratégicas y un componente especial para el cáncer infantil. Entre sus prioridades está la prevención, teniendo en cuenta que cerca del 40 % de los casos están relacionados con factores de riesgo modificables. Por eso, el plan incluye acciones para fortalecer la vacunación contra el virus del papiloma humano y la hepatitis B, reducir el consumo de tabaco y alcohol, promover hábitos saludables y controlar factores ambientales.

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Otro de los objetivos es disminuir los tiempos de diagnóstico y tratamiento. En el caso del cáncer de próstata, el promedio entre la sospecha médica y la confirmación del diagnóstico fue de 76,3 días en 2024. La meta del Gobierno es reducir ese tiempo a 30 días o menos para 2035. Para el cáncer de colon y recto, se busca que los pacientes comiencen su tratamiento en un promedio de 30 días después de la confirmación de la enfermedad.

El plan también establece metas para ampliar la detección temprana. En cáncer colorrectal, por ejemplo, se espera pasar de una cobertura del 23 % de las personas entre los 50 y 75 años, registrada en 2025, al 80 % en 2035. Para lograrlo, se fortalecerán los programas de tamización y las redes de servicios oncológicos.



La directora del Instituto Nacional de Cancerología, Carolina Wiesner, señaló que esta hoja de ruta busca preparar al país para responder a los desafíos que representa el aumento de los casos y mejorar la capacidad de atención del sistema de salud.

Adicionalmente, se contempla fortalecer los centros de prevención y diagnóstico temprano, ampliar la atención especializada y mejorar la articulación entre hospitales, clínicas, EPS y autoridades territoriales, con el propósito de garantizar la continuidad de los tratamientos, así como el acceso a servicios de rehabilitación y cuidados paliativos.

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El componente de cáncer infantil busca mejorar la detección oportuna y reducir las barreras que enfrentan los niños, niñas y adolescentes para acceder a tratamientos especializados. También se impulsarán la investigación científica, la vigilancia epidemiológica, la formación del talento humano y el uso de herramientas como la medicina de precisión y la inteligencia artificial.

La implementación del Plan Decenal se extenderá hasta 2035 y tendrá evaluaciones en 2028, 2030 y 2035 para medir sus resultados y realizar los ajustes necesarios.

