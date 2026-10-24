Más de 200 equipos de salud no están desplegados atendiendo pacientes en Antioquia, ¿qué pasó?

Cerca de 650 Equipos Básicos de Salud en funcionamiento reportó el Ministerio de Salud en Antioquia al 31 de marzo de 2026, pero dos meses después la Secretaría Departamental registró 442, una diferencia de 206 equipos de profesionales de la salud que fue denunciada por el diputado Jorge Correa durante un debate de control político.

A la situación se suma que el balance departamental más reciente indica que, al 30 de agosto, solo estaban en operación 196 equipos, distribuidos en 44 municipios: 93 rurales y 103 urbanos.

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La investigación de este programa del Gobierno del presidente Gustavo Petro también encontró diferencias en los recursos reportados. Mientras el Ministerio informó transferencias por $659.260 millones, el consolidado departamental registró $635.975 millones, una brecha superior a $23.000 millones que, según Correa, requiere aclaración.

"Encontramos una serie de promesas incumplidas y de recursos diluidos que debieron haberse usado para lo que necesitábamos, para la atención de los pacientes, no para los problemas que no se solucionaron. Vino a la Universidad de Antioquia a celebrar los 1,3 billones de pesos que los antioqueños debíamos agradecerle al Gobierno anterior. Esa plata no es real", indicó el diputado.



Representantes de hospitales públicos también advirtieron problemas para contratar y mantener el talento humano, así como dificultades para ejecutar los recursos y adaptar los lineamientos a las condiciones de cada territorio.

"Una estrategia desorganizada, una estrategia que nunca les preguntó a los hospitales ni a los municipios si necesitábamos o no necesitábamos. Nunca nos dijeron si era más importante lo rural o lo urbano. Nunca nos preguntaron cuánta plata. De hecho, yo, como gerente, nunca supe cómo hicieron para repartir los recursos o cómo escogían a quién atendían a través de equipos básicos o no", aseguró Margarita Moncada, gerente del Hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia.

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El análisis de información de 51 municipios encontró que 22 reportaron operación activa y estable, cuatro, funcionamiento parcial, y 25, equipos suspendidos, finalizados o sin evidencia suficiente de operación.

Durante el debate, la Secretaría de Salud departamental reconoció que Antioquia no cuenta con estudios para medir el impacto de esta estrategia en la salud de la población. Aunque se reportaron cerca de 977.000 hogares atendidos, persisten dificultades con los datos, los giros de recursos y la contratación de personal.