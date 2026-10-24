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Autoridades intervienen tres puntos críticos del río Medellín para evitar emergencias

Las acciones incluyen limpieza de zonas verdes, desmonte de cambuches y retiro de residuos sólidos en las orillas del afluente.

Limpieza del río Medellín.jpg
Alcaldía de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2026

Organismos de gestión del riesgo y otras entidades ambientales en Medellín se siguen preparando para evitar emergencias como consecuencia de una temporada de altas temperaturas influenciada por el fenómeno de El Niño, pero también con incidencia de lluvias.

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Las acciones de los últimos días por parte de equipos ambientales, sociales, de seguridad y movilidad se han enfocado en tres puntos específicos del río Medellín: a la altura de Moravia, en inmediaciones de La Macarena y cerca del puente de la calle 4 Sur.

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Entre las acciones que desarrolla un grupo de cerca de 120 personas que hacen parte del proyecto Tacita de Plata están la adecuación de zonas verdes, el retiro de residuos dispuestos clandestinamente, el desmonte de cambuches y la recuperación de espacios públicos.

"Hacemos un despliegue de recolección de los residuos, una recolección, una limpieza manual. Por supuesto, tenemos volquetas durante toda la jornada. Al finalizar la jornada, podemos consolidar. Normalmente, estamos sacando entre unas dos a cinco volquetas de material en estas jornadas que hacemos", manifestó la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz.

La funcionaria destacó que estas acciones continuarán en las próximas semanas para seguir con la recuperación de un entorno ambiental y un corredor de movilidad clave para la ciudad, que, en contextos de lluvias, puede representar riesgos para los habitantes y otras infraestructuras.

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