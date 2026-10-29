Colegio Médico advierte sobre el consumo excesivo de dulces en niños y adolescentes

A pocos días de la celebración de Halloween, el Colegio Médico Colombiano hizo un llamado a las familias para moderar el consumo de dulces y productos ultraprocesados entre niños y adolescentes, teniendo en cuenta que durante esta fecha la ingesta de azúcares libres puede triplicar la cantidad recomendada para un día.

La entidad advirtió que el consumo excesivo de azúcar durante la infancia está relacionado con problemas de salud como obesidad, caries y alteraciones metabólicas. Además, señaló que en estas jornadas pueden aumentar las consultas por intoxicaciones y complicaciones como la cetoacidosis diabética.

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Las cifras también generan preocupación. De acuerdo con datos citados por el Colegio Médico Colombiano, tres de cada diez niños, niñas y adolescentes tienen exceso de peso, mientras que tres de cada cuatro consumen bebidas azucaradas y no ingieren suficientes frutas y verduras.

A esto se suma que, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE de 2025, el 61,8 % de los colombianos consultados manifestó consumir bebidas azucaradas.



Frente a este panorama, el Colegio Médico Colombiano explicó que los carbohidratos son necesarios para el desarrollo de los menores, especialmente durante los primeros seis años de vida, porque aportan la energía que necesita el cerebro. Sin embargo, hizo énfasis en que deben provenir principalmente de alimentos naturales como frutas, verduras, cereales integrales, tubérculos y leche, y no de productos con azúcares añadidos.

Entre las recomendaciones para Halloween, los médicos pidieron a los padres vigilar los dulces que reciben sus hijos, revisar que los empaques estén en buen estado y controlar las cantidades que consumen durante la celebración. También aconsejaron priorizar el agua como bebida, ofrecer frutas enteras y evitar utilizar los dulces como recompensa o castigo.

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Finalmente, el gremio insistió en que estas medidas no deben limitarse a la celebración de Halloween, sino convertirse en hábitos cotidianos para prevenir enfermedades asociadas al consumo excesivo de azúcar desde la infancia.