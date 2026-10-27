Bogotá sancionará a motociclistas que incumplan restricciones en Halloween: este es el monto

Los motociclistas que infrinjan las medidas de restricción a la movilidad decretadas en Bogotá para la celebración de Halloween deberán pagar un comparendo de $633.200. Según informó la administración distrital, el plan integral de controles contempla restricciones para el tránsito con parrillero y el cierre nocturno para motocicletas en 19 corredores estratégicos de la ciudad, en un operativo que desplegará más de 1.000 uniformados y 21 puestos de control por noche.



¿De cuánto es la multa para motociclistas por incumplir las restricciones en Halloween?

De acuerdo con lo anunciado por la Secretaría Distrital de Movilidad, la multa por transitar en los horarios o corredores no permitidos durante el fin de semana festivo de Halloween asciende a $633.200. Esta sanción económica busca garantizar el cumplimiento de dos medidas principales decretadas para mitigar los riesgos de siniestralidad vial en la capital.

La primera medida prohíbe la circulación de motocicletas con acompañante (parrillero) desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente. La restricción aplica para las noches del 29, 30 y 31 de octubre, así como del 1 y 2 de noviembre, finalizando a las 6:00 a. m. del martes 3 de noviembre de 2026.

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La segunda disposición restringe por completo la circulación de todo tipo de motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. en los mismos días. Las autoridades informaron que este cierre aplica de manera exclusiva sobre 19 vías principales de Bogotá.



¿Cuáles son las 19 vías de Bogotá con restricción nocturna para motos?

Las restricciones nocturnas para la circulación de motocicletas se concentran en los principales ejes de conectividad de la ciudad. Las autoridades de tránsito confirmaron que los controles se ejecutarán en las siguientes vías agrupadas por su ubicación:



Autopistas y Avenidas Principales

Autopista Norte

Autopista Sur

NQS

Avenida Boyacá

Avenida Ciudad de Cali

Avenida Las Américas

Avenida Suba

Avenida Centenario (Calle 13)

Avenida Guayacanes

Avenida La Esperanza

Avenida Villavicencio

Avenida Circunvalar

Calles y Carreras Principales

Calle 26 (Avenida El Dorado)

Calle 80

Carrera Séptima

Calle 53

Calle 63

Carrera 60

Carrera 68

La Secretaría de Movilidad fundamentó la adopción de estas medidas en las cifras registradas entre 2022 y 2024, periodo en el que se reportó un promedio anual de 15 fatalidades en Halloween, siendo los motociclistas el 80 % de las víctimas mortales. Durante la aplicación de restricciones similares en 2025, los siniestros con muertes cayeron un 75 %.

No todas las infracciones en moto dan para inmovilizar el vehículo. Foto: Movilidad Bog

¿Qué motocicletas quedan exentas de la multa en Bogotá?

El Distrito estableció excepciones específicas para permitir el desplazamiento de personas que prestan servicios esenciales, vigilancia o atención de emergencias. Según el informe oficial, para no incurrir en la sanción de $633.200, los conductores de estos vehículos deberán estar debidamente acreditados e identificados.



Excepciones de la norma:

Organismos de seguridad y salud: vehículos de la Fuerza Pública, Policía Judicial, autoridades de tránsito, organismos de emergencia, socorro y entidades de salud.

vehículos de la Fuerza Pública, Policía Judicial, autoridades de tránsito, organismos de emergencia, socorro y entidades de salud. Seguridad privada: motocicletas de empresas de vigilancia en servicio, cuyos ocupantes porten carné institucional y autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

motocicletas de empresas de vigilancia en servicio, cuyos ocupantes porten carné institucional y autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Asistencia y servicios públicos: motocicletas dedicadas a la atención de servicios públicos domiciliarios, aseguradoras con servicio de conductor elegido, asistencia técnica automotriz y control operacional del SITP.

motocicletas dedicadas a la atención de servicios públicos domiciliarios, aseguradoras con servicio de conductor elegido, asistencia técnica automotriz y control operacional del SITP. Domicilios y mensajería: vehículos vinculados a empresas, plataformas tecnológicas o establecimientos comerciales de mensajería o domicilios, siempre que cuenten con logos y distintivos visibles.

vehículos vinculados a empresas, plataformas tecnológicas o establecimientos comerciales de mensajería o domicilios, siempre que cuenten con logos y distintivos visibles. Casos especiales: motocicletas que transporten a personas en condición de discapacidad, esquemas de la caravana presidencial y vehículos del servicio diplomático o consular.

Para garantizar el cumplimiento del decreto, la Policía de Tránsito y el cuerpo de Agentes Civiles desplegarán 21 puestos de control cada noche en sectores críticos de localidades como Suba, Bosa, Fontibón, Usme, Puente Aranda, Teusaquillo, Chapinero, Tunjuelito y Kennedy.

