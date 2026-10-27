Advierten restricciones de motos en Bogotá por Halloween: sin parrillero, horarios y cierres viales

La Alcaldía de Bogotá anunció restricciones para los motociclistas durante las celebraciones de Halloween, con el propósito de prevenir siniestros viales y mantener el orden público. Las medidas incluyen la prohibición del parrillero, limitaciones a la circulación en 19 corredores viales y la suspensión de las tradicionales rodadas del terror.

La restricción para llevar parrillero estará vigente desde el 29 de octubre hasta el 2 de noviembre, entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente. Además, las motocicletas no podrán circular por 19 corredores principales de la ciudad entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m., durante las fechas establecidas.

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María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad de Bogotá, explicó que las medidas buscan evitar siniestros viales durante las noches de Halloween, un periodo que históricamente registra cifras elevadas de mortalidad de motociclistas.

Las autoridades también prohibieron las rodadas del terror, recorridos en los que grupos de motociclistas salen a las calles con disfraces para realizar caravanas temáticas. La decisión responde a los antecedentes de años anteriores, cuando se presentaron caravanas no autorizadas, problemas de convivencia, congestión vehicular e incidentes asociados al exceso de velocidad y al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.



Como antecedente, durante Halloween de 2025 se impusieron 1.711 comparendos y fueron inmovilizadas 963 motocicletas por incumplir las restricciones. En ese periodo, la Secretaría de Movilidad reportó una reducción del 75 % en las muertes por siniestros viales durante las noches y madrugadas, así como una disminución del 51 % en el número de lesionados frente al mismo periodo de 2024.

Para esos operativos se desplegaron 2.000 uniformados, 15 puestos de control y 180 unidades entre agentes civiles, guías y policías de tránsito.

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