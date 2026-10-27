Bogotá cambiará la atención de pacientes en urgencias: Secretaría de Salud lo confirmó

Desde el primero de noviembre, los pacientes que acudan a los servicios de urgencias en Bogotá y reciban clasificación de triage IV o V tendrán una ruta diferente de atención. La Secretaría Distrital de Salud informó que estas personas deberán comunicarse con la línea 137, donde se gestionará una consulta prioritaria que podrá ser presencial, por teleconsulta o domiciliaria, según cada caso.

La medida se aplicará en los 83 servicios de urgencias habilitados en la capital y busca descongestionar estos espacios para que los equipos médicos puedan concentrarse en los pacientes con condiciones de mayor gravedad.

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Según lo informado en 'Mañanas Blu', la iniciativa busca mejorar la gestión de los servicios de urgencias, especialmente para quienes presentan un menor riesgo vital.

Pacientes de EPS. Foto: archivo Blu Radio.

¿Por qué cambiará la atención de urgencias en Bogotá?

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La nueva ruta hace parte del modelo de atención Más Bienestar para Bogotá, con el que la Secretaría Distrital de Salud busca organizar los servicios de acuerdo con las necesidades clínicas de los usuarios.

La clasificación de triage permite establecer la prioridad de atención según la condición de cada paciente. Por eso, recibir una categoría IV o V no significa quedarse sin valoración médica, sino ser orientado hacia otra alternativa de atención cuando corresponda.

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La disposición también busca optimizar la capacidad de los servicios de urgencias y garantizar que las personas con condiciones críticas reciban atención oportuna.

La medida cobijará a las EPS que tengan afiliados en Bogotá. La Secretaría señaló que se han establecido acuerdos para garantizar la disponibilidad de consultas y el agendamiento de los pacientes remitidos.

¿Quiénes están exentos del cambio en la atención?

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La Secretaría Distrital de Salud señaló que habrá excepciones para determinadas poblaciones y situaciones que requieren atención especial. Entre ellas se encuentran los menores de cinco años, las mujeres gestantes y los adultos mayores de 65 años. También se contemplan los casos relacionados con accidentes de tránsito o laborales.

La prioridad de atención continuará definiéndose de acuerdo con la valoración clínica realizada por el personal de salud.

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¿Cómo funcionará la línea 137 desde noviembre?

Las personas clasificadas como triage IV o V que sean remitidas deberán comunicarse con la línea 137, habilitada para gestionar una consulta prioritaria presencial, por teleconsulta o en el domicilio, según las condiciones de cada caso.

La implementación de esta ruta busca reducir la presión sobre los servicios de urgencias sin dejar de ofrecer valoración médica a quienes la requieren. Su funcionamiento dependerá de la coordinación entre las instituciones prestadoras de salud y las EPS para garantizar el acceso a las consultas.