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Mujer fue asesinada durante un cumpleaños en Suba: fue atacada por lo menos 10 veces

La víctima fue atacada con un arma blanca en un apartamento de Villa María y murió minutos después en el hospital de Suba.

Policía CTI Medicina legal
Foto: referencia, AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

Una mujer murió tras ser atacada con un arma blanca en un apartamento del sector Villa María, en la localidad de Suba, en Bogotá. El hecho ocurrió durante una reunión de cumpleaños y es investigado por las autoridades, que capturaron al presunto agresor, quien sería su pareja sentimental.

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Según Edward Porras, de 'Ojo de la Noche', el hombre habría agredido a la mujer en medio del consumo de licor. La víctima fue trasladada al Hospital de Suba, donde falleció minutos después.

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¿Qué ocurrió en el cumpleaños en Suba?

De acuerdo con Porras, la mujer se encontraba en un apartamento de Villa María, donde se celebraba un cumpleaños. En ese lugar, su pareja sentimental la atacó con un arma blanca.

"Un hombre en medio de ese consumo de licor, agredió a su compañera sentimental, se marchó en compañía de otra persona, volvió al apartamento, pero allí tomó un arma blanca", relató Edward Porras.

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El periodista agregó que el hombre regresó al inmueble y atacó a la mujer en repetidas ocasiones. "Volvió al apartamento, pero allí tomó un arma blanca, la agredió en por lo menos 10 oportunidades", relató el perdiodista en el Ojo de la Noche.

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FOTO: suministrada por la Fiscalía General de la Nación

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Debido a la gravedad de las heridas, la mujer fue llevada a un centro asistencial, pero los médicos no lograron salvarle la vida.

Por ahora, no se han establecido públicamente las circunstancias que desencadenaron la agresión ni qué ocurrió antes del ataque. Las autoridades continúan investigando para esclarecer los hechos.

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¿Qué pasó con el señalado agresor de la mujer?

Después de lo ocurrido, la Policía capturó al hombre señalado de atacar a la mujer. Según la información conocida, el sospechoso sería trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Paloquemao para avanzar en el proceso de judicialización.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias de la muerte y determinar las responsabilidades correspondientes.

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