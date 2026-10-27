Con cuchillo, un ladrón robó a más de 10 pasajeros en un bus del SITP: "Empezó a atracar a todos"

Varios pasajeros de un bus del SITP fueron víctimas de un robo con arma blanca en Bogotá, cuando el vehículo se movilizaba por la calle 53 con avenida Boyacá. De acuerdo con Edward Porras, en el segmento 'Ojo de la Noche', más de diez personas fueron atracadas por un hombre que las amenazó con un cuchillo.

Una de las víctimas relató cómo ocurrió el robo y describió las agresiones que sufrieron los pasajeros durante el recorrido. Según su testimonio, el delincuente llevaba un cuchillo de gran tamaño y comenzó a intimidar a los usuarios para hurtarles sus pertenencias.

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"Tipo con un cuchillo grandísimo, enorme, nuevecitico, una pala de cuchillo grande, inmensa, y empezó a atracar a todos los pasajeros", relató.

¿Cómo fue el robo en un bus del SITP?

El testigo aseguró que el hombre les quitó un bolso, un computador y un celular a una pareja que acababa de subir al bus. Además, relató que el agresor intentó apuñalar a varios pasajeros.

"A una pareja que se ha subido con nosotros, le robaron el bolso, un computador, un celular", contó la víctima, quien agregó que el hombre lanzó una puñalada por la espalda a una mujer. El cuchillo perforó su chaqueta, pero no alcanzó a herirla.

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El acompañante de la mujer sufrió un corte en un dedo. El delincuente también intentó agredir a otra pasajera en una pierna y le robó el celular. Otros usuarios perdieron sus pertenencias durante el atraco.

Entre las víctimas también había una mujer que llevaba puesto el uniforme de trabajo y transportaba comida cuando le quitaron el bolso.

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Ojo de la Noche reportó otros casos de inseguridad en Bogotá

Edward Porras también informó sobre otro atraco en el barrio Meissen, en Ciudad Bolívar, donde tres delincuentes habrían robado a pasajeros que se dirigían hacia el norte de la ciudad.

Además, señaló que en el barrio Techo, en Kennedy, varios delincuentes estarían atacando a mujeres que se desplazan en patinetas o motocicletas pequeñas para ir a trabajar. Según el reporte, las hacen caer para robarles los vehículos y sus pertenencias.

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Porras también informó sobre un accidente de tránsito en Fontibón, en el que murió una mujer que viajaba como acompañante en una motocicleta, y sobre la agresión mortal contra una mujer en un apartamento de Suba.

Finalmente, reportó daños en los vidrios de un vehículo de bomberos, presuntamente ocasionados por un motociclista en Kennedy Central.