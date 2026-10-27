Abren oficialmente licitación de la PTAR Canoas para descontaminar el 70% del río Bogotá

Después de 30 años de espera, Bogotá y Cundinamarca dieron un paso importante para avanzar en la recuperación del río Bogotá. Este martes 27 de octubre se abrió la licitación para escoger a la empresa que se encargará de construir y poner en funcionamiento la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas, una obra que busca evitar que millones de litros de agua contaminada sigan llegando al río sin recibir el tratamiento necesario. El proyecto beneficiará directamente a Bogotá y Soacha, pero su impacto también llegará a otras poblaciones que dependen de las aguas del río Bogotá y del Magdalena.

La apertura de la licitación fue anunciada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Natasha Avendaño, desde el parque Santa Ana Sur, en la localidad de San Cristóbal. Con este paso comienza el proceso para elegir a la empresa que tendrá la responsabilidad de sacar adelante una de las obras ambientales más importantes del país.

Río Bogotá. Foto: Acueducto de Bogotá.

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Galán destacó que la recuperación del río Bogotá es una tarea que la ciudad y la región llevan esperando durante tres décadas. También explicó que, aunque el proyecto enfrentó diferentes dificultades, el trabajo conjunto entre el Distrito, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Gobernación de Cundinamarca, el Gobierno nacional y organismos internacionales permitió avanzar hasta la apertura de la licitación.

La necesidad de esta obra se entiende al mirar lo que ocurre actualmente con las aguas residuales. La planta de tratamiento Salitre, que ya funciona en el noroccidente de Bogotá, trata cerca del 30 % de las aguas residuales de la ciudad. Sin embargo, gran parte de las aguas que se producen desde la calle 26 hacia el sur de Bogotá y en el área urbana de Soacha todavía llegan al río Bogotá sin recibir tratamiento.



La PTAR Canoas busca cambiar esa situación. Según la información de la Empresa de Acueducto, la planta permitirá tratar el 70 % de las aguas residuales de Bogotá y el 100 % de las de Soacha. De esta manera, se completará el sistema previsto para reducir la contaminación del río y mejorar las condiciones ambientales de su cuenca.

El proceso de contratación cuenta con cuatro grupos empresariales precalificados que podrán presentar sus propuestas para quedarse con el proyecto. La empresa seleccionada tendrá a su cargo la financiación, los estudios, los diseños, la construcción, la puesta en marcha y el funcionamiento de la planta, además de las labores de mantenimiento y el manejo de los asuntos sociales y ambientales relacionados con la obra. La apertura de esta etapa se dio después de recibir la aprobación del Banco Mundial para continuar con el proceso.

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De acuerdo con el cronograma previsto, la adjudicación se espera para 2027, hacia mediados de ese año. Luego vendrá una etapa de preparación de aproximadamente 18 meses, antes de iniciar los cinco años de construcción. La meta anunciada por el alcalde es que el sistema esté en funcionamiento en 2034. Entretanto, se espera que la planta elevadora de Canoas y dos grandes tuberías que llevarán las aguas residuales hasta el sistema entren en operación en 2027.

La magnitud del proyecto también se refleja en su capacidad. La planta podrá tratar, en promedio, 16 m3/s, con capacidad para atender momentos de mayor demanda de hasta 21 m3/s y con posibilidad de ampliarse en el futuro hasta 32 m3/s.

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Aunque los beneficios más directos estarán en Bogotá y Soacha, el impacto no se limitará a estas dos ciudades. La Empresa de Acueducto calcula que la planta atenderá las aguas residuales de cerca de 6,5 millones de personas de ambos territorios y que sus beneficios ambientales llegarán a más de 9,6 millones de habitantes. Esto incluye a poblaciones ubicadas río abajo, a lo largo del Magdalena, y a más de 80 municipios costeros.

La mejora en la calidad del agua también podría favorecer la salud de las comunidades, las actividades agrícolas y la recuperación de los ecosistemas. Según las proyecciones de la Empresa de Acueducto, el proyecto generaría beneficios económicos cercanos a los 600.000 millones de pesos al año, relacionados con una mayor producción agrícola, un mejor uso del suelo, mejoras en la salud pública y la recuperación ambiental.

Río Bogotá Foto: CAR

Además, la reducción de la contaminación contribuirá a proteger las especies que viven en los ríos Bogotá, Fucha, Tunjuelo y Soacha, así como en el río Magdalena. Se trata de un beneficio que puede extenderse mucho más allá de los límites de la capital, pues las condiciones de estos ríos también influyen en las comunidades y los ecosistemas que se encuentran a lo largo de su recorrido.

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La construcción de la PTAR Canoas busca, finalmente, completar el sistema de recuperación del río Bogotá y avanzar en el cumplimiento de las decisiones judiciales que desde hace más de dos décadas ordenan tomar medidas para descontaminarlo. Por ahora, la apertura de la licitación marca el inicio de una nueva etapa, el reto será cumplir el cronograma y convertir este proyecto en una obra que produzca cambios reales en la calidad del agua y en la vida de millones de personas.