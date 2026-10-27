El 7 de noviembre se realizará cabildo abierto sobre propuesta de militarizar Bogotá

El Concejo de Bogotá convocó para el próximo 7 de noviembre un cabildo abierto para discutir la posibilidad de recurrir a la asistencia militar o militarización de la capital, en medio del debate sobre las medidas para enfrentar los problemas de seguridad y convivencia en la ciudad.

El cabildo abierto permitirá a la ciudadanía discutir públicamente la conveniencia de acudir a la asistencia militar, así como sus alcances, condiciones de aplicación y mecanismos de coordinación y control.

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La convocatoria fue promovida por un comité liderado por el representante a la Cámara, José Jaime Uscátegui, y el concejal de Bogotá, Julian Uscategui. En días pasados, el comité promotor recibió la certificación de la Registraduría Distrital para convocar este mecanismo de participación ciudadana tras cumplir con el número mínimo de firmas ciudadanas requeridas.

Aunque cualquier persona interesada podrá asistir al evento, quienes quieran intervenir deberán inscribirse a más tardar el 3 de noviembre, a las 5:00 de la tarde, mediante el correo electrónico cabildoabierto2026@concejobogota.gov.co. La solicitud debe incluir un resumen escrito de la intervención.



Durante el cabildo, se tiene previsto que primero hablen los voceros de la iniciativa, seguido de los ciudadanos inscritos, la Administración Distrital y los concejales. Las intervenciones deberán limitarse al tema de la asistencia militar o militarización de Bogotá.

El mecanismo de participación ciudadana también contempla la invitación a participar a autoridades nacionales y distritales, entre ellas el Presidente de la República, el Alcalde de Bogotá, los ministros de Defensa e Interior, la cúpula militar y la Policía Nacional.

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La Administración Distrital deberá responder a las inquietudes y solicitudes de los participantes en una sesión prevista para el 12 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, en el recinto Comuneros del Concejo de Bogotá.

La sesión se realizará desde las 9:00 de la mañana en el Aula Máxima de la Universidad Militar Nueva Granada, (Carrera 11 # 101-80).