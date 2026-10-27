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Desde el Concejo proponen al alcalde Galán aumentar la velocidad máxima en las vías principales

La avenida NQS, la avenida Boyacá y la calle 80 son las vías de Bogotá donde más se imponen fotocomparendos por exceso de velocidad. Entre enero y julio de 2026, cinco de los principales corredores viales de la capital acumularon 128.191 sanciones.

Un tramo de la Carrera Séptima en Bogotá.
Un tramo de la Carrera Séptima en Bogotá. Foto X: @SectorMovilidad
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

En Bogotá, cinco de los principales corredores viales concentraron 128.191 fotocomparendos por exceso de velocidad entre enero y julio de 2026, lo que representa un promedio superior a 600 sanciones diarias, de acuerdo con cifras divulgadas por el presidente del Concejo de Bogotá, Humberto ‘Papo’ Amín.

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La avenida NQS encabeza el listado con 42.839 comparendos, seguida de la avenida Boyacá, con 37.513. En el tercer lugar se encuentra la calle 80, con 20.219 sanciones, mientras que la Autopista Norte registró 20.049. La avenida de las Américas completa el top cinco, con 7.571 comparendos durante el mismo periodo.

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Ante estas cifras, Amín solicitó revisar los límites de velocidad establecidos en los principales corredores viales de la ciudad, donde actualmente el máximo permitido es de 50 kilómetros por hora. Según el concejal, es necesario evaluar tanto las condiciones de movilidad como el impacto económico que estas sanciones tienen sobre los ciudadanos.

El presidente del Concejo aseguró que no está en contra de las cámaras de fotodetección, sino de los límites de velocidad que considera demasiado bajos para algunas de las principales vías de Bogotá. Además, pidió al presidente Abelardo De La Espriella revisar esta regulación.

Amín insistió en que las fotomultas deben funcionar como una herramienta para mejorar la movilidad y la seguridad vial, y no convertirse, según sus cuestionamientos, en un mecanismo de recaudo que afecte económicamente a los conductores.

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