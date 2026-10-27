Advierten a usuarios sobre el precio del pasaje de TransMilenio en 2027: ¿alcanzaría los $4000?

El precio del pasaje de TransMilenio es un tema que, al inicio de cada año, genera debate, pues afecta directamente las finanzas de los bogotanos. De cara a 2027, se contemplan cuatro escenarios de incremento para la tarifa del sistema de transporte público.

La empresa respondió a una solicitud de la concejal de Bogotá Diana Diago. Las alternativas que se manejan por ahora plantean aumentos de entre $250 y $400 sobre la tarifa actual, de $3.550.

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La información fue divulgada por la cabildante en sus redes sociales. Sin embargo, los valores corresponden a opciones que están en evaluación y no representan una decisión definitiva sobre cuánto pagarán los usuarios en 2027.

El ajuste que finalmente se adopte dependerá de la decisión de la Alcaldía de Bogotá, luego de evaluar factores relacionados con los costos de operación y la financiación del sistema de transporte público.



TransMilenio Foto: TransMilenio

¿Cuánto podría costar el pasaje de TransMilenio en 2027?

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Las cuatro alternativas divulgadas por Diana Diago plantean distintos valores para la tarifa, según el incremento que se aplique:



Aumento de $250: el pasaje pasaría de $3.550 a $3.800.

el pasaje pasaría de $3.550 a $3.800. Aumento de $300: la tarifa quedaría en $3.850.

la tarifa quedaría en $3.850. Aumento de $350: el viaje costaría $3.900.

el viaje costaría $3.900. Aumento de $400: el pasaje llegaría a $3.950.

De aprobarse el escenario de mayor incremento, el pasaje quedaría a $50 de los $4.000. No obstante, por ahora no hay una tarifa confirmada para 2027.

¿Por qué podría subir el pasaje de TransMilenio?

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La respuesta entregada a la concejal incluye cuatro alternativas para modificar la tarifa durante el próximo año. La decisión deberá considerar factores relacionados con la operación y la financiación del sistema.

Diana Diago cuestionó la posibilidad de un nuevo aumento y advirtió sobre sus efectos en el presupuesto de los hogares bogotanos, especialmente en el de las personas de ingresos medios y bajos, que destinan parte de sus recursos mensuales a movilizarse por la ciudad.

Por ahora, los usuarios deberán esperar una decisión oficial de la Alcaldía de Bogotá para conocer el precio del pasaje de TransMilenio en 2027. Los valores divulgados corresponden a escenarios en evaluación y podrían no coincidir con la tarifa que finalmente se establezca.