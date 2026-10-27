Video: presunto ladrón se escondió en un clóset para evitar ser capturado por la Policía en Bogotá

Un clóset no fue suficiente para esconderse de la Policía. Un hombre de 30 años terminó capturado dentro del depósito de un establecimiento comercial en la localidad de La Candelaria, en Bogotá, luego de que las cámaras de seguridad alertaran sobre su ingreso al lugar. Al parecer, el hombre habría entrado por la terraza y, durante su permanencia en el establecimiento, habría causado daños que superan los cinco millones de pesos.

Todo comenzó cuando las cámaras de videovigilancia del C4 detectaron a un hombre que ingresaba a un establecimiento comercial por la terraza, utilizando la modalidad conocida como ‘escalera humana’. La alerta llegó a la central de radio de la Policía, que informó a los uniformados que adelantaban labores de patrullaje en la zona.

Publicidad

Con esta información, los policías llegaron al lugar y con el apoyo de otras unidades revisaron el interior del establecimiento hasta encontrar al hombre escondido dentro de un clóset del depósito donde fue capturado.

Al sitio también llegó el administrador del negocio, quien informó sobre los daños que se habían presentado durante el ingreso. En la revisión encontraron afectaciones en una puerta, un vidrio del baño, un calentador de gas, un televisor y un micrófono. Según la información entregada por las autoridades, los daños fueron avaluados en aproximadamente cinco millones de pesos.



El administrador del negocio también reportó que faltaban 310.000 pesos de la caja registradora, los mismos que encontraron en uno de los bolsillos del pantalón durante el registro que se le realizó al hombre.

El capturado, de 30 años, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por los presuntos delitos de hurto, daño en bien ajeno y violación de domicilio.

¡Fue sorprendido escondido en un clóset!



En #LaCandelaria, la Policía capturó a un hombre que ingresó a hurtar en un establecimiento mediante escalera humana. Gracias al monitoreo del C4, fue ubicado y recuperado el dinero, los daños ocasionados fueron avaluados en $5 millones. pic.twitter.com/uHGnzYyr4C — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 27, 2026