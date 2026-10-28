Invima enciende alertas por producto para acabar con insectos: piden no usarlo

Comprar un producto para eliminar las cucarachas de la casa puede representar un riesgo si no cuenta con las autorizaciones necesarias. Aunque muchos insecticidas se promocionan por internet, no siempre es posible verificar qué sustancias contienen, en qué condiciones fueron elaborados o si cumplen los requisitos de seguridad para su uso en el hogar.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una advertencia sobre la venta de ‘PestBuster Cebo en Gel contra Cucarachas’, producto que se comercializa en Instagram, páginas web y Mercado Libre. La entidad publicó la alerta 360-2026 y señaló que el insecticida no cuenta con el registro sanitario requerido para su comercialización en Colombia.

Invima emite alerta por insectisida Invima

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¿Por qué el Invima alerta sobre el gel contra cucarachas?

El Invima clasificó el producto como fraudulento debido a la ausencia de registro sanitario. Esto significa que no existen garantías verificadas sobre su calidad, seguridad y eficacia, ni información suficiente para comprobar si cumple los requisitos establecidos para los plaguicidas de uso doméstico.



La entidad también advirtió que se desconoce la composición del gel, su procedencia, las condiciones en las que fue fabricado y almacenado, así como la forma en que se transporta hasta los consumidores.

Esta falta de trazabilidad impide verificar las condiciones de conservación durante su distribución. Por esta razón, el Invima recomendó no comprar el producto y evitar su uso.

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¿Qué deben hacer quienes compraron el insecticida?

Las personas que tengan ‘PestBuster Cebo en Gel contra Cucarachas’ deben suspender inmediatamente su uso, de acuerdo con las instrucciones del Invima. También pueden denunciar a quienes lo distribuyan o comercialicen, incluidos establecimientos físicos y perfiles digitales.

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Para comprobar si un producto cuenta con autorización sanitaria, los consumidores pueden ingresar a la página oficial del Invima y consultar la sección Servicios en Línea - Consulta Registro Sanitario.

La alerta también incluye instrucciones para las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales, que deben inspeccionar los establecimientos donde pueda encontrarse el insecticida e informar sobre cualquier hallazgo.

Por su parte, los importadores, distribuidores y comerciantes deben abstenerse de venderlo. Si incumplen esta disposición, pueden enfrentar medidas sanitarias y procesos sancionatorios.

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El Invima recuerda que encontrar un producto en redes sociales o plataformas de comercio electrónico no significa que esté autorizado para su venta en Colombia.