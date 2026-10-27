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Las EPS no son enemigas, las malas EPS no son intocables: presidente De La Espriella

El mandatario dijo que el tema de la salud debe tratarse con criterios técnicos y no ideológicos.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella
Foto: Presidencia - César Carrión
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella visitó este martes las sedes de algunos ministerios, allí se refirió a las labores que debe adelantar cada cartera. En el ministerio de salud se refirió al manejo que se les dará a las EPS por parte del Gobierno.

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"Las EPS no son enemigas, las malas EPS no son intocables. El que esté haciendo las cosas mal tiene que recibir la sanción que corresponde, sea quien sea. En este Gobierno no hay prejuicios ideológicos ni temerarios frente a las EPS, se acabó el cuento de que las EPS son malas por el mero hecho de ser privadas. La valoración de las EPS será puramente objetiva, cumplen o no cumplen, punto”, dijo De La Espriella.

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El mandatario también señaló que al llegar al Gobierno encontraron que más de 1 millón de personas tenían tratamientos o medicamentos represados.

“La UPC es uno de los asuntos que debemos devolver al terreno estrictamente técnico. Su valor no puede definirse con criterios políticos ni utilizarse como argumento ideológico en las discusiones entre el gobierno y las EPS. El Gobierno tiene que saber, con información seria y verificable, cuánto cuesta atender bien a un compatriota y asignar los recursos con fundamento en esa realidad”, dijo el presidente Abelardo De La Espriella.

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Además se refirió a las decisiones que tomó el anterior Gobierno en el tema de la salud.

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“Se acabó la práctica de tipo Gestapo, que se hacía con la superintendencia y con el ministerio. Con el régimen anterior esa fue la técnica que aplicaron: la Gestapo, persiguieron a muchas EPS sin ningún rigor técnico”, dijo el mandatario.

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