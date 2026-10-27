Denuncian posibles irregularidades en millonarias asignaciones a hospitales durante gobierno Petro

La ministra de Salud, Ana María Vesga, puso en conocimiento de la Fiscalía posibles irregularidades en la asignación de más de $32.500 millones para hospitales públicos durante las últimas semanas del gobierno del expresidente Gustavo Petro. El hallazgo está relacionado con cinco resoluciones expedidas entre el 24 de julio y el 5 de agosto de 2026.

Según la revisión del Ministerio de Salud, las decisiones contemplaban asignaciones pendientes de registro presupuestal por $33.635 millones, pese a que el certificado correspondiente tenía un saldo disponible de $1.129 millones. La diferencia entre ambos valores asciende a $32.506 millones.

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La ministra explicó que la denuncia busca esclarecer cómo se aprobaron las decisiones administrativas y cuáles fueron los controles realizados antes de expedirlas. “Lo que debe esclarecerse es cómo se aprobaron esas decisiones y qué verificaciones se hicieron antes de expedirlas”, afirmó.

Como soporte de la comunicación a la Fiscalía, el Ministerio entregó las cinco resoluciones relacionadas con la asignación de recursos y un informe técnico fechado el 25 de septiembre de 2026, en el que se detalla la inconsistencia presupuestal identificada.



“Corresponde a la Fiscalía valorar estas pruebas, investigar los hechos y determinar las eventuales responsabilidades”, manifestó la funcionaria, quien aseguró que su cartera facilitará la información adicional que sea requerida por la Fiscalía.

La ministra también defendió la necesidad de establecer responsabilidades frente al manejo de los recursos públicos destinados al sistema de salud.

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La denuncia busca determinar si las cinco resoluciones se expidieron con el respaldo presupuestal requerido y si hubo incumplimientos en los procedimientos administrativos.