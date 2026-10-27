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Blu Radio  / Salud  / Denuncian posibles irregularidades en millonarias asignaciones a hospitales durante gobierno Petro

Denuncian posibles irregularidades en millonarias asignaciones a hospitales durante gobierno Petro

La ministra explicó que la denuncia busca esclarecer cómo se aprobaron las decisiones administrativas y cuáles fueron los controles realizados antes de expedirlas.

Sistema de salud en Colombia - referencia.jpg
Sistema de salud en Colombia - referencia //
Foto: AFP
Por: Javier Segura
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Actualizado: 27 de oct, 2026

La ministra de Salud, Ana María Vesga, puso en conocimiento de la Fiscalía posibles irregularidades en la asignación de más de $32.500 millones para hospitales públicos durante las últimas semanas del gobierno del expresidente Gustavo Petro. El hallazgo está relacionado con cinco resoluciones expedidas entre el 24 de julio y el 5 de agosto de 2026.

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Según la revisión del Ministerio de Salud, las decisiones contemplaban asignaciones pendientes de registro presupuestal por $33.635 millones, pese a que el certificado correspondiente tenía un saldo disponible de $1.129 millones. La diferencia entre ambos valores asciende a $32.506 millones.

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La ministra explicó que la denuncia busca esclarecer cómo se aprobaron las decisiones administrativas y cuáles fueron los controles realizados antes de expedirlas. “Lo que debe esclarecerse es cómo se aprobaron esas decisiones y qué verificaciones se hicieron antes de expedirlas”, afirmó.

Como soporte de la comunicación a la Fiscalía, el Ministerio entregó las cinco resoluciones relacionadas con la asignación de recursos y un informe técnico fechado el 25 de septiembre de 2026, en el que se detalla la inconsistencia presupuestal identificada.

“Corresponde a la Fiscalía valorar estas pruebas, investigar los hechos y determinar las eventuales responsabilidades”, manifestó la funcionaria, quien aseguró que su cartera facilitará la información adicional que sea requerida por la Fiscalía.

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La ministra también defendió la necesidad de establecer responsabilidades frente al manejo de los recursos públicos destinados al sistema de salud.

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La denuncia busca determinar si las cinco resoluciones se expidieron con el respaldo presupuestal requerido y si hubo incumplimientos en los procedimientos administrativos.

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