Las búsquedas sobre cáncer de mama en Colombia aumentaron 46 % en el último año

El cáncer de mama continúa siendo uno de los principales desafíos de salud pública para las mujeres en Colombia y el mundo. La detección temprana, los controles médicos y el reconocimiento de posibles señales de alerta son fundamentales para identificar la enfermedad oportunamente y facilitar el acceso al tratamiento adecuado.

Cada octubre, la iniciativa internacional Octubre Rosa busca generar conciencia sobre esta enfermedad, promover el autocuidado y recordar la importancia de consultar a profesionales de la salud ante cualquier cambio inusual en las mamas. Aunque las campañas de sensibilización han contribuido a visibilizar el tema, persisten retos relacionados con el acceso a especialistas y los tiempos de espera para recibir atención médica.

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Entre las acciones que contribuyen a la detección oportuna se encuentran los controles médicos periódicos, la consulta ante cambios en el tamaño o la forma de las mamas, la aparición de bultos y las alteraciones en la piel o el pezón. La necesidad de realizar exámenes como la mamografía o la ecografía mamaria depende de factores individuales, como la edad, los antecedentes familiares y la valoración médica.

Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama// EFE

El acceso a la atención, otro reto para las pacientes

En este contexto, los datos de Doctoralia, plataforma que conecta pacientes con profesionales de la salud, muestran un aumento en el interés por el cáncer de mama. Entre enero y agosto de 2026, las búsquedas relacionadas con esta enfermedad crecieron 46% frente al mismo periodo de 2025, al pasar de 387 a 565.



Asimismo, las reservas de ecografías mamarias aumentaron 176% entre el 1 de enero y el 7 de octubre de 2026, al pasar de 29 a 80. Estas cifras sugieren que una mayor proporción de personas está pasando de la búsqueda de información a la programación de servicios médicos.

Sin embargo, los tiempos de espera continúan evidenciando diferencias territoriales. Según los datos de la plataforma, mientras en Valle del Cauca, Tolima y Antioquia la espera mediana para una cita es inferior a cinco días, en Cundinamarca puede llegar a 72 días.

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En este contexto, la tecnología puede contribuir a simplificar la búsqueda de especialistas y la reserva de citas. Sin embargo, el reto continúa siendo garantizar que el aumento en la conciencia sobre el cáncer de mama se traduzca en diagnósticos tempranos y atención oportuna en todas las regiones del país.