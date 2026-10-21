¿El cáncer de mama puede ser hereditario?

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres en Colombia y, cuando se presenta un diagnóstico, también surgen inquietudes sobre los riesgos para otros integrantes de la familia. Una de las preguntas más comunes es si la enfermedad puede heredarse de madres a hijas o si tener antecedentes familiares aumenta la posibilidad de desarrollarla. Aunque la mayoría de los casos no son hereditarios, la genética puede desempeñar un papel importante en algunas familias.

De acuerdo con las estimaciones de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Colombia registró 17.018 nuevos casos de cáncer de mama en 2022, equivalentes al 27,7 % de todos los diagnósticos nuevos de cáncer en mujeres del país. Además, los datos nacionales de seguimiento indican que el 54,03 % de los nuevos casos fueron identificados en estadios tempranos, lo que destaca la importancia de detectar la enfermedad oportunamente para ampliar las posibilidades de tratamiento.

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Según la información médica disponible, entre el 5 % y el 10 % de los cánceres de mama están relacionados con alteraciones genéticas hereditarias que incrementan el riesgo de desarrollar la enfermedad. Por esta razón, es importante prestar atención a los antecedentes familiares, especialmente cuando existen varios casos de cáncer de mama u otros tipos de cáncer, cuando los diagnósticos se presentan a edades tempranas o cuando hay otras señales que puedan sugerir una predisposición genética. Sin embargo, tener familiares con esta enfermedad no significa que necesariamente otros integrantes vayan a desarrollarla.

El doctor Andrés Felipe Aristizábal, médico y PhD en genética de la Fundación FICMAC, destacó la importancia de conocer la historia médica familiar para identificar cuándo se requiere una evaluación adicional.



Una mujer lleva una cinta rosa, símbolo de la concientización sobre el cáncer de mama. Fotografía tomada de magnific.

“Cuando aparece un cáncer de mama, vale la pena mirar la historia completa de esa familia. Saber quiénes han tenido cáncer, a qué edad y qué tipo de cáncer tuvieron puede aportar información importante”, explicó. Esta información puede ayudar a los profesionales de la salud a determinar si es pertinente realizar estudios genéticos y orientar medidas de prevención y seguimiento para la paciente y sus familiares.

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Otro avance importante es la medicina de precisión, que permite analizar las características particulares de cada tumor para orientar las decisiones médicas. La directora científica de FICMAC, la doctora July Rodríguez, señaló que la investigación y la tecnología están transformando la comprensión de esta enfermedad.

“Estamos pasando de hablar del cáncer de mama como si fuera una sola enfermedad, para entender que cada caso puede tener características diferentes”, afirmó.

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Aunque la genética puede aportar información valiosa, la detección temprana continúa siendo fundamental para enfrentar el cáncer de mama.