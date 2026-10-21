¿Qué significa un cáncer de mama metastásico y cómo cambia el tratamiento según cada paciente?

Recibir un diagnóstico de cáncer de mama metastásico representa un desafío para las pacientes y sus familias. Sin embargo, aunque se trata de una etapa avanzada de la enfermedad, los especialistas señalan que cada caso tiene características particulares y que los avances científicos han ampliado las alternativas para controlar el tumor y preservar la calidad de vida.

En Colombia, las cifras muestran la importancia de continuar fortaleciendo la detección temprana y el acceso oportuno a los tratamientos. De acuerdo con la Cuenta de Alto Costo, durante 2024 se reportaron 9.371 nuevos casos de cáncer de mama en el país. De los 8.711 registros con información sobre la estadificación, 496 correspondieron a mujeres diagnosticadas en estadio IV, equivalente al 5,69 % de los casos analizados.

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En ese mismo periodo, esta enfermedad fue la más frecuente entre los 11 tipos de cáncer priorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social. Aunque la detección temprana alcanzó un promedio nacional del 54 %, todavía existen desafíos para reducir las diferencias regionales y garantizar que las pacientes reciban atención sin demoras.

¿Qué significa que el cáncer haya hecho metástasis?

El cáncer de mama metastásico se presenta cuando las células cancerosas se diseminan desde el seno hacia otros órganos o tejidos del cuerpo. Entre los sitios que pueden verse afectados están los huesos, el hígado, los pulmones y el cerebro.



Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama// EFE

Las manifestaciones varían de una paciente a otra. Algunas mujeres presentan dolor persistente, dificultades para respirar, pérdida de peso sin explicación o síntomas neurológicos, mientras que otras pueden no experimentar señales evidentes. Estos síntomas no necesariamente indican la presencia de metástasis, pero requieren valoración médica, especialmente si existe un antecedente de cáncer de mama.

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Por eso, una de las primeras decisiones del equipo médico consiste en establecer las características específicas de la enfermedad. El subtipo del tumor, sus biomarcadores, los órganos comprometidos y la respuesta a tratamientos anteriores son algunos de los elementos que orientan la elección de la terapia.

Para Giovanny Montoya, director médico de Daiichi Sankyo Colombia, el conocimiento científico sobre esta enfermedad ha evolucionado considerablemente.

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“El cáncer de mama metastásico no es el mismo de hace una década. La ciencia ha avanzado para que permitir que las pacientes puedan vivir más tiempo, con mejor calidad de vida al tener la patología controlada. La metástasis es un diagnóstico serio, pero no es el final de la conversación”, explica el especialista.

Los avances científicos permiten tratamientos más personalizados

Uno de los cambios más importantes en el abordaje del cáncer de mama es el reconocimiento de que no existe un único tipo de tumor. Las diferencias biológicas entre las células cancerosas pueden influir tanto en su comportamiento como en la respuesta a los medicamentos.

En ese contexto, las pruebas de biomarcadores y los análisis moleculares ayudan a identificar características relevantes de la enfermedad. Estos resultados pueden orientar las decisiones terapéuticas y permitir que el tratamiento se ajuste mejor a las necesidades de cada paciente.

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Entre las tecnologías que han ampliado las posibilidades de tratamiento se encuentran los conjugados anticuerpo-fármaco, conocidos como ADC por sus siglas en inglés. Estos medicamentos combinan un anticuerpo capaz de reconocer determinadas características de las células tumorales con un fármaco que busca actuar sobre ellas de manera más dirigida.

Su incorporación al tratamiento de distintos tipos de cáncer forma parte de los avances que buscan mejorar el control de la enfermedad. No obstante, su utilización depende de factores clínicos específicos y de la valoración del equipo médico.

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De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, las decisiones para tratar el cáncer de mama metastásico deben considerar, entre otros aspectos, las características del tumor y los tratamientos recibidos previamente.

Cáncer de mama. Foto: Unsplash

En estos casos, los objetivos pueden incluir frenar la progresión de la enfermedad, aliviar los síntomas y mantener la mejor calidad de vida posible. Algunas pacientes logran mantener la enfermedad controlada durante periodos prolongados, aunque la evolución es diferente en cada persona y no es posible anticipar un resultado individual únicamente a partir del diagnóstico.

El acceso oportuno sigue siendo un desafío en Colombia

Además de la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos, los especialistas advierten que es necesario reducir las barreras que dificultan el acceso a las pruebas diagnósticas y a los tratamientos.

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Según los datos de la Cuenta de Alto Costo para 2024, el tiempo promedio entre la confirmación del diagnóstico y el inicio del tratamiento fue de 23 días. A esto se suman las diferencias territoriales y las dificultades para acceder oportunamente a pruebas moleculares y a determinadas alternativas terapéuticas.

Las cifras de tamizaje también evidencian oportunidades de mejora. De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, la proporción de mujeres entre los 50 y los 69 años que se realizaron una mamografía de tamizaje bienal pasó del 29,04 % en 2021 al 38,38 % en 2025. Aunque hubo un incremento, el indicador continúa por debajo de la meta del 70 %.

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Para Montoya, el reto consiste en lograr que los avances científicos se traduzcan en oportunidades reales para las pacientes, independientemente del lugar donde vivan.

El especialista sostiene que hablar de esperanza no significa desconocer la gravedad de la enfermedad ni garantizar resultados. Implica reconocer que existen alternativas de tratamiento y que la investigación continúa buscando nuevas respuestas.

En ese escenario, un diagnóstico de cáncer de mama metastásico requiere información clara, acompañamiento médico y decisiones individualizadas. La detección oportuna, la caracterización precisa del tumor y el acceso a tratamientos adecuados son factores fundamentales para mejorar la atención.

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Más allá de las estadísticas, cada diagnóstico corresponde a una historia personal y familiar. Por eso, el desafío no consiste únicamente en desarrollar nuevas tecnologías, sino también en garantizar que las pacientes puedan acceder a ellas a tiempo y recibir una atención basada en la evidencia científica.