Fundación Retorno Vital advierte que el plan de choque en salud requiere más recursos

El plan de choque del Gobierno nacional para atender las dificultades del sistema de salud enfrenta retos relacionados con la disponibilidad de recursos económicos y la continuidad en la atención de los pacientes. Así lo advirtió Jorge García, director de la Fundación Retorno Vital, quien señaló que, aunque se han registrado avances en la respuesta a algunas solicitudes de los usuarios, persisten barreras para acceder oportunamente a medicamentos y citas con especialistas.

Según García, uno de los principales problemas continúa siendo la falta de entrega de medicamentos, seguida de las demoras para acceder a consultas especializadas. Esta situación genera dificultades adicionales para los pacientes, pues la ausencia de una cita médica impide obtener las órdenes necesarias para continuar con sus tratamientos. Además, en algunos casos, los usuarios deben acudir dos o tres veces nuevamente al médico tratante para actualizar las fórmulas y órdenes médicas.

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El director de la Fundación Retorno Vital advirtió que estas barreras tienen consecuencias particulares para quienes viven con cáncer, diabetes, enfermedades huérfanas y otras condiciones crónicas, cuyos tratamientos requieren continuidad y oportunidad. También relacionó las dificultades de acceso con la presión que enfrenta el sistema de urgencias.

Frente al plan de choque, García sostuvo que su efectividad depende, entre otros factores, de que existan recursos económicos suficientes para responder a las obligaciones del sistema. En ese sentido, indicó que la cartera de salud se estima en cerca de 58 billones de pesos, una cifra que, según explicó, evidencia la dimensión de las dificultades financieras que deben resolverse para avanzar en la atención de los usuarios.



El representante de la sociedad civil reconoció que se han presentado respuestas favorables a algunas solicitudes elevadas ante la Superintendencia Nacional de Salud. Sin embargo, advirtió que los pacientes no deberían depender de intervenciones particulares para obtener los servicios que necesitan, sino contar con un sistema que garantice una atención continua y oportuna.

Salud en Colombia. Foto: imagen de archivo, UNAL.

García también planteó la necesidad de definir hasta cuándo se mantendrá el plan de choque y cuáles serán las medidas para estabilizar el sistema una vez termine esta estrategia, que el propio Gobierno ha presentado como temporal.

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Finalmente, hizo un llamado al Gobierno nacional para que continúe trabajando de la mano con las organizaciones de pacientes. Según explicó, la sociedad civil puede aportar información y datos sobre las dificultades que enfrentan los usuarios para evaluar los resultados de las políticas públicas e identificar los aspectos que requieren ajustes. El objetivo, concluyó, es avanzar hacia un sistema de salud sostenible que garantice el acceso efectivo a los tratamientos.