Autocuidado y detección temprana, el llamado durante el mes del cáncer de mama

Octubre es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama y diferentes organizaciones vuelven a poner sobre la mesa la importancia de la detección temprana de esta enfermedad⁠, especialmente a través del conocimiento del propio cuerpo y la consulta médica cuando aparece algún cambio inusual.

El Instituto Nacional de Cancerología señala que entre las señales de alerta se encuentran la aparición de una masa en la mama o la axila, cambios en el tamaño del seno, alteraciones en la piel como enrojecimiento, retracción o apariencia de “piel de naranja”, así como cambios o secreciones en el pezón y ante cualquiera de estas situaciones, la recomendación es consultar oportunamente.

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De acuerdo con el Instituto, conocer las mamas puede ayudar a identificar cambios, pero esta práctica funciona principalmente como una herramienta de autoconocimiento y concientización, y no reemplaza los controles médicos ni los estudios de tamización cuando corresponden.

Para las mujeres que no presenten síntomas ni antecedentes familiares de relevancia, el Instituto Nacional de Cancerología recomienda hacer el examen clínico de mama cada año a partir de los 40 años y la mamografía de tamización cada dos años desde los 50 años. Si existen síntomas o factores de riesgo particulares, la valoración debe hacerse de manera individual con un profesional de la salud.



En medio de estas jornadas de sensibilización, la Liga Colombiana Contra el Cáncer se vinculó durante octubre con la marca Diana para desarrollar acciones orientadas a recordar la importancia del autocuidado y de consultar frente a cambios en el cuerpo.

La iniciativa contempla actividades informativas dirigidas a consumidores y trabajadores, entre ellas contenidos educativos y encuentros virtuales sobre el reconocimiento de señales de alerta y consulta oportuna.

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Además, durante octubre algunos empaques de Arroz Diana Vitamor tendrán una presentación en color rosa como parte de la campaña de sensibilización.

Las autoridades sanitarias insisten en que cualquier cambio sospechoso en las mamas debe motivar una consulta médica y que los controles periódicos siguen siendo fundamentales para identificar la enfermedad en etapas tempranas.

