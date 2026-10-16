Más de 1.200 colombianos aprendieron cómo actuar ante un paro cardíaco en 2026

En Colombia, más de 1.200 personas han participado durante 2026 en actividades de sensibilización sobre reanimación cardiopulmonar (RCP), una técnica que puede aumentar las probabilidades de supervivencia de una persona que sufre un paro cardíaco si se aplica de manera oportuna.

La cifra fue presentada por la Fundación Colombiana del Corazón y la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, en el marco del Día Mundial de Reiniciar un Corazón, una fecha que busca promover el aprendizaje de maniobras de reanimación y la respuesta ciudadana ante emergencias cardiovasculares.

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De acuerdo con la Fundación, durante este año se han realizado 14 intervenciones comunitarias y empresariales en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Santuario, Pasto y Duitama, con la participación de 1.258 personas, mediante el programa Manos que Salvan Vidas.

A esta estrategia se suma el curso SalvaCorazones, del Centro de Entrenamiento de la Fundación, que entre 2025 y 2026 ha capacitado a 160 personas, con el apoyo de empresas como Parex y Masivo Capital.



La organización recordó que, ante un posible paro cardíaco, lo primero es verificar que el entorno sea seguro y comprobar si la persona responde y respira normalmente. Si no responde y no respira con normalidad, se debe llamar al 123, solicitar ayuda y pedir un desfibrilador externo automático, si está disponible.

Mientras llega el personal de emergencias, se recomienda iniciar compresiones torácicas en el centro del pecho, a un ritmo de entre 100 y 120 por minuto, y continuar siguiendo las instrucciones de los servicios de emergencia.

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La Fundación Colombiana del Corazón hizo un llamado a ciudadanos, empresas e instituciones educativas para que fortalezcan sus conocimientos en reanimación cardiopulmonar, al señalar que la respuesta inicial no depende exclusivamente del personal de salud y que saber cómo actuar puede marcar la diferencia ante una emergencia.