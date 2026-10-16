Colegio Médico Colombiano pide reforzar la prevención ante más de 83.000 casos de dengue en el país

El dengue continúa siendo un riesgo para la salud pública en Colombia. Según cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), hasta el 3 de octubre de 2026 se habían reportado 83.382 casos de la enfermedad y 57 muertes confirmadas, mientras que otros 46 casos permanecían en estudio.

Ante este panorama, el Colegio Médico Colombiano hizo un llamado a la ciudadanía, las autoridades sanitarias y las instituciones de salud para mantener las acciones de prevención, fortalecer la vigilancia epidemiológica y garantizar la atención oportuna de los pacientes.

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Aunque los casos representan una reducción del 20 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 102.959 contagios y 96 muertes, el organismo advirtió que la enfermedad continúa transmitiéndose en el país. Además, señaló que entre una semana y otra se reportaron 2.126 casos adicionales.

El presidente del Colegio Médico Colombiano, Stevenson Marulanda Plata, insistió en la importancia de consultar a tiempo y evitar la automedicación para prevenir complicaciones y muertes por dengue.



De acuerdo con el comunicado, 16 departamentos permanecen por encima del comportamiento esperado de la enfermedad. Entre los territorios mencionados se encuentran Meta, Bolívar, Cesar, Antioquia y Atlántico.

Los menores de 17 años registran la mayor incidencia, con 495,5 casos por cada 100.000 habitantes. El organismo también señaló que las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño pueden favorecer la transmisión del virus en determinados territorios.

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Frente a este panorama, el Colegio Médico Colombiano recomendó eliminar los recipientes que acumulen agua, mantener tapados y limpiar periódicamente los tanques y depósitos, utilizar repelente y consultar oportunamente ante síntomas compatibles con dengue.

También advirtió que el dolor abdominal intenso, el vómito persistente, el sangrado, la somnolencia o la irritabilidad requieren atención médica inmediata, incluso cuando la fiebre haya disminuido.

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El organismo recordó que la vacunación contra el dengue comenzó a introducirse de manera escalonada en 2026 para niñas y niños de nueve años o que cursen cuarto grado, residentes en municipios priorizados. Sin embargo, aclaró que esta medida complementa, pero no reemplaza, las acciones de prevención y eliminación de criaderos.