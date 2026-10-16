Alcaldías definen medidas de ahorro de energía en colegios y oficinas para afrontar El Niño

El fenómeno de El Niño obliga a realizar acciones para garantizar, entre otras, la prestación del servicio de energía, por eso desde las alcaldías se están impartiendo medidas de ahorro tanto en las dependencias de cada municipio como en las instituciones educativas.

En el municipio de Soledad, por ejemplo, la Secretaría de Educación está revisando junto a los rectores de los colegios los consumos de energía que han tenido las instituciones en los últimos seis meses para establecer metas que procuren un ahorro y no incremento en el número de kilovatios consumidos.

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Además, dice la secretaria Carolina Correa, se están evaluando las redes eléctricas de los colegios, se están abriendo cortinas y ventanas en las aulas para aprovechar la brisa y la luz natural, los aires acondicionados están operando por encima de los 21 grados y las bombillas se están reemplazando por luces LED.

"En este momento estamos en una campaña de concientización. Entre todos debemos colocar unas metas de disminución del consumo en las instituciones. Cada rector se debe hacer responsable por esta disminución. No hay medidas coercitivas, es una estrategia de concientización y de implementación de mejoras", dijo la secretaria.



En el municipio de Malambo, la alcaldesa Yenis Orozco modificó, vía decreto, el horario de trabajo y de atención al público en el palacio municipal, de modo que a partir del lunes 19 de octubre habrá jornada continua, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Con este nuevo horario, que regirá de manera temporal, ya no habrá receso de una hora al mediodía, sino que este tiempo se aprovechará para poder cerrar más temprano las oficinas y ahorrar el consumo de luz en las instalaciones.

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La decisión, dice la alcaldesa, se toma tras un compromiso pactado con el presidente Abelardo De La Espriella, durante la cumbre energética que se realizó a comienzo de este mes, en Barranquilla.

A su vez, la Alcaldía de Galapa sostendrá una reunión este viernes para definir sus propias medidas de ahorro frente al Fenómeno de El Niño.